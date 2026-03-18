Jesús Navarro rompe el silencio tras su hospitalización y explica lo sucedido

Hace unos días, la preocupación se apoderó de los fans del pop latino cuando Jesús Navarro, vocalista de Reik, compartió inesperadas imágenes desde un hospital. Lo que comenzó como una supuesta afección en la voz terminó por convertirse en un episodio mucho más complejo que incluso lo obligó a cancelar conciertos en Estados Unidos, generando incertidumbre sobre su estado de salud.

¿Por qué Reik canceló conciertos?

Todo inició cuando la agrupación anunció que no podría presentarse el 7 y 8 de marzo en Washington, DC, y Connecticut, respectivamente. En un comunicado, el equipo atribuyó la ausencia del cantante a problemas en sus cuerdas vocales.

Sin embargo, la versión comenzó a tambalearse cuando el propio Navarro publicó fotografías en sus redes sociales donde se le veía recostado en una cama hospitalaria, conectado a distintos aparatos y con electrodos en la cabeza.

Las fotografías con electrodos generaron dudas sobre la gravedad real. IG jesusnavarrofan

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, mostraban al intérprete de “Yo quisiera” sometiéndose a estudios médicos que parecían ir más allá de una simple disfonía. En algunas de ellas incluso aparecía con los ojos vendados y rodeado de personal médico, lo que elevó la preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a Jesús Navarro?

A pesar del impacto visual, el cantante intentó calmar la situación con un mensaje breve: “No se asusten, se ve más aparatoso de lo que es”.

Sin embargo, la incertidumbre creció cuando el propio Navarro dejó entrever la gravedad del momento que atravesaba.

Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”, confesó, dejando claro que su condición física le impedía incluso mantenerse en pie.

Jesús Navarro habla de su estado de salud

Días después, el cantante reapareció para confirmar que ya se encontraba en casa y en proceso de recuperación. Pero fue hasta su regreso a los escenarios cuando decidió hablar abiertamente sobre lo que realmente había ocurrido.

Durante un concierto con Reik, el artista rompió el silencio y sorprendió al público con una revelación inesperada: el problema no estaba en su voz, sino en su salud mental.

Resulta que era mi cerebro jugándome trucos”, compartió ante los asistentes, explicando que el episodio estuvo relacionado con ansiedad y un colapso emocional.

Navarro reveló que todo se debió a un problema de ansiedad. Mezcalent

Esta confesión no solo aclaró las dudas sobre su hospitalización, sino que también abrió una conversación importante sobre el bienestar mental, incluso entre figuras públicas.

Navarro también reconoció que, como grupo, suelen mantener su vida personal en privado, pero esta vez sintió la necesidad de hablar con honestidad.

Me sentí como que les quedé mal a un chorro de gente”, expresó, al tiempo que agradeció la comprensión de sus fans y el apoyo recibido durante su recuperación.

Tras su recuperación, regresó a los escenarios con Reik. IG reikmx

El cantante aseguró que, tras una semana de atención médica y tratamiento, logró estabilizarse lo suficiente para volver a los escenarios. Aunque admitió que el proceso no es lineal y que aún podría enfrentar altibajos, se mostró optimista y comprometido con su bienestar.

Jesús Navarro habla sobre su episodio de ansiedad

Además, aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de cuidar la salud mental.

Si tú vives con ansiedad o sientes una preocupación desde que te levantas, no es normal eso. Échate la mano, así como me la eché yo”, dijo, generando una fuerte conexión con el público.

Invitó a sus seguidores a buscar ayuda y no normalizar la ansiedad. IG reikmx

Este no es el primer episodio de salud que enfrenta el cantante. En 2015, fue hospitalizado por una apendicitis que requirió cirugía, y también ha hablado abiertamente sobre el estrabismo que padece desde hace años.

Sin embargo, esta reciente experiencia marca un punto distinto en su vida, al visibilizar un tema que muchas veces permanece en silencio. Hoy, Jesús Navarro está de vuelta en la gira con Reik, retomando poco a poco su ritmo profesional, pero con una perspectiva distinta.

Su historia no solo refleja la presión que enfrentan los artistas, sino también la importancia de detenerse, escuchar al cuerpo y atender la mente.