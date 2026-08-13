¿Manchó a la dinastía? El "comportamiento inapropiado" que le costó el título a la princesa de Brunei

La familia real de Brunéi atraviesa un episodio poco habitual que ha despertado la atención internacional. El sultán Hassanal Bolkiah ordenó retirar los títulos reales de su nuera, Pengiran Raabi’atul Adawiyyah, esposa del príncipe Abdul Malik, en una decisión que entró en vigor de manera inmediata.

Sultán de Brunéi retira los títulos reales a la princesa Raabiatul Adawiyyah

La medida fue comunicada a través de un decreto de la Casa Real. La explicación oficial señala que determinadas conductas de Raabi’atul fueron consideradas inapropiadas para la esposa de un integrante de la familia real y que sus acciones habrían afectado la reputación de la monarquía, además de representar una falta de respeto hacia el sultán.

La Casa Real de Brunéi señaló que la medida estaría relacionada con una conducta considerada inapropiada para un miembro de la familia real. Grosby

Sin embargo, existe un detalle que ha convertido el caso en un asunto especialmente llamativo: no se ha anunciado ningún divorcio entre la princesa y el príncipe Abdul Malik.

¿Quién es Raabi’atul Adawiyyah?

Nacida el 27 de octubre de 1992, Raabi’atul pertenece a una familia de ascendencia aristocrática de Brunéi. Su vínculo con la dinastía reinante comenzó tras su relación con Abdul Malik, uno de los hijos del sultán Hassanal Bolkiah y de la reina Saleha.

La princesa Raabiatul Adawiyyah quedó sin sus distinciones reales tras un decreto que ha generado numerosas preguntas. Grosby

La pareja contrajo matrimonio en abril de 2015, en una celebración que se prolongó durante varios días y reunió a miembros de distintas casas reales de la región. Después del enlace, Raabi’atul recibió el tratamiento de Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri, reservado para la esposa de un príncipe.

Durante años, participó junto a su esposo en diferentes acontecimientos oficiales y ceremonias de la monarquía.

De hecho, apenas unas semanas antes de conocerse la revocación, medios oficiales todavía se referían a ella utilizando su título real durante los festejos por el cumpleaños número 80 del sultán. Por eso, la decisión tomó por sorpresa incluso a quienes siguen de cerca a la familia gobernante.

¿Por qué el sultán de Brunéi quitó sus títulos a la princesa Raabiatul Adawiyyah?

Aquí se encuentra la mayor incógnita. La Casa Real ha confirmado que la revocación está relacionada con un comportamiento considerado incompatible con su posición, pero no ha explicado públicamente qué ocurrió.

Hasta ahora, las autoridades no han explicado qué ocurrió exactamente ni qué acciones provocaron la decisión del sultán. Grosby

El comunicado menciona que sus acciones habrían perjudicado el buen nombre de la monarquía y demostrado una falta de respeto hacia Hassanal Bolkiah. Sin información adicional, cualquier versión sobre los motivos concretos debe considerarse especulación.

Tampoco existe, hasta ahora, una confirmación oficial de que el matrimonio haya terminado. La pérdida de los títulos y la situación sentimental de la pareja son asuntos independientes, por lo que el decreto no equivale automáticamente a un divorcio.

Raabi’atul y Abdul Malik tienen cuatro hijas y, según los reportes difundidos, los títulos de las niñas no han sido afectados. Ellas conservan su condición dentro de la familia real.

¿Quiénes han perdido sus títulos en la realeza?

El sultán de Brunéi ya ha retirado títulos a integrantes de su familia en circunstancias anteriores, aunque algunos de esos casos estuvieron relacionados con divorcios. El caso actual destaca precisamente porque se produce sin que exista públicamente una separación matrimonial confirmada.

Los nietos de Margarita II perdieron sus títulos para que tuvieran una vida sin la presión mediática. IG

La situación también recuerda otras decisiones tomadas en diferentes monarquías durante los últimos años. En Dinamarca, por ejemplo, Margarita II retiró los títulos de príncipe y princesa a varios de sus nietos como parte de una estrategia para reducir la estructura institucional de la Corona.

En Suecia también se limitaron los derechos y funciones reales de algunos nietos del rey Carlos Gustavo. Sin embargo, el caso de Raabi’atul es diferente: la explicación oficial apunta directamente a su conducta y al supuesto daño causado a la imagen de la institución.

Mientras tanto, el príncipe Abdul Malik continúa formando parte de la familia gobernante y mantiene una posición relevante dentro del aparato institucional de Brunéi.

Por ahora, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente para provocar una medida tan drástica? ¿Se trata de una decisión exclusivamente relacionada con el protocolo o podría haber consecuencias para el matrimonio? Hasta que la Casa Real ofrezca más información, cualquier teoría deberá tomarse con cautela.