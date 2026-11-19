Jon Hamm se convirtió en padre por primera vez a los 55 años, después de que su esposa, la actriz Anna Osceola, de 38, diera a luz a un niño. La pareja, que contrajo matrimonio en 2023, recibió a su primer hijo en común, según confirmaron fuentes cercanas a la familia a la revista People.

El nacimiento fue dado a conocer este jueves 19 de noviembre, tres meses después de que se hiciera público el embarazo de Osceola. Aunque la noticia fue confirmada por personas cercanas a los actores, hasta el momento no han compartido fotografías del recién nacido ni detalles sobre su nombre o la fecha exacta del parto.

Jon Hamm se convierte en padre a los 55 años

La llegada del bebé representa una nueva etapa para el protagonista de Mad Men, quien anteriormente había expresado su deseo de formar una familia junto a Anna Osceola. En agosto de 2026, People informó que la pareja esperaba a su primer hijo, una noticia que posteriormente fue acompañada por declaraciones sobre el entusiasmo del actor.

Una fuente cercana a Hamm explicó entonces que la paternidad era algo que ambos habían deseado desde hacía tiempo y que el intérprete no estaba preocupado por convertirse en padre después de los 50 años, sino por la oportunidad de construir una familia con su esposa.

"Jon está increíblemente emocionado. Esto es algo que él y Anna han deseado y esperado. No está pensando en su edad ni en lo que digan los demás. Simplemente está muy feliz", declaró la persona consultada por la publicación.

La misma fuente aseguró que el actor se sentía preparado para asumir esta nueva responsabilidad y que su relación con Osceola le había proporcionado estabilidad.

Jon Hamm y Anna Osceola en Your Friends & Neighbors Grosby Group

¿Qué había dicho Jon Hamm sobre convertirse en padre?

El pasado 23 de septiembre, Jon Hamm habló sobre sus expectativas respecto a la paternidad durante una entrevista en el programa Today. El actor reconoció que había recibido numerosos consejos desde que se conoció el embarazo de su esposa, aunque aseguró que tenía entusiasmo por los cambios que estaban por llegar.

"Lo mejor que escucho es cuánto te cambia para bien, y estoy emocionado", expresó el ganador del premio Emmy, quien también explicó que su experiencia con niños no era completamente nueva, debido a que había trabajado como maestro y convivido con sus sobrinos.

"He estado rodeado de niños toda mi vida. He sido maestro, tengo sobrinos y sobrinas y todo eso. Así que es emocionante y aterrador a la vez", comentó Hamm durante la conversación con el presentador Craig Melvin.

El actor ya había reflexionado sobre la posibilidad de tener hijos después de casarse con Osceola. En una entrevista con The Hollywood Reporter en 2023, reconoció que sería un padre de mayor edad, pero consideraba que esa circunstancia también podía representar una experiencia positiva.

Jon Hamm y Anna Osceola Grosby Group

¿Cómo se conocieron Jon Hamm y Anna Osceola?

La relación entre Jon Hamm y Anna Osceola comenzó años después de que ambos coincidieran en el rodaje de Mad Men, la serie de AMC que se transmitió entre 2007 y 2015. El actor interpretó a Don Draper, mientras que Osceola tuvo una pequeña participación en el episodio final, ambientado parcialmente en un retiro de California.

Aunque se conocieron durante la producción, su relación sentimental comenzó tiempo después. La pareja hizo su primera aparición pública en una alfombra roja en marzo de 2022, durante una fiesta posterior a los premios Oscar, luego de aproximadamente dos años de noviazgo.

En febrero de 2023 se dio a conocer su compromiso matrimonial y cuatro meses después, el 24 de junio, celebraron su boda en Anderson Canyon, en Big Sur, California. La ceremonia se realizó en el mismo lugar donde se filmaron escenas del episodio final de Mad Men y contó con invitados como Paul Rudd, Tina Fey y Billy Crudup.

Jon Hamm y Anna Osceola Image Press Agency / Grosby Group

Además de compartir su vida personal, los actores han trabajado juntos en otros proyectos, entre ellos la película Confess, Fletch, estrenada en 2022, y la serie Your Friends & Neighbors, de Apple TV, donde Osceola se incorporó a la segunda temporada.

Con la llegada de su primer hijo, Hamm y Osceola amplían la familia que habían manifestado su deseo de formar desde su matrimonio. Por ahora, ambos mantienen en privado los detalles del nacimiento, mientras sus representantes no han emitido declaraciones públicas sobre la noticia.

bgpa