La esperada continuación de la saga de terror ‘Un Lugar en Silencio’ ya es una realidad. El actor y director John Krasinski confirmó que la nueva entrega, ‘Un Lugar en Silencio Parte III’, llegará a los cines el 30 de julio de 2027, lo que marca el regreso de una de las franquicias más exitosas del cine reciente.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde además se revelaron nuevas incorporaciones al elenco.

John Krasinski confirma ‘Un Lugar en Silencio Parte III’ para 2027. IG

Nuevos actores y lo que podrían aportar a la historia de 'Un Lugar en Silencio Parte III’

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Jack O’Connell y Katy O’Brian y con ellos se abren nuevas posibilidades narrativas.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre sus personajes, su llegada sugiere que la historia podría expandirse más allá del núcleo familiar que protagonizó las primeras películas.

Asimismo, se sabe que el regreso de Emily Blunt y Cillian Murphy garantiza continuidad emocional, ya que ambos personajes han sido fundamentales en el desarrollo de la historia.

Una saga que creció con cada película

La historia comenzó con A Quiet Place en 2018, una película que sorprendió por su propuesta: un mundo donde el silencio es la única forma de sobrevivir. Su éxito en taquilla y crítica abrió la puerta a una secuela, A Quiet Place Part II (2021), que amplió el universo y exploró nuevas perspectivas.

Posteriormente, llegó la precuela A Quiet Place: Day One en 2024, la cual mostró los primeros días del caos y cómo comenzó la invasión de las criaturas.

Ante esto, ‘Un Lugar en Silencio Parte III’ se posiciona como la continuación directa de la historia principal, retomando los eventos que quedaron abiertos en la segunda entrega.

John Krasinski confirma ‘Un Lugar en Silencio Parte III’ para 2027. Redes Sociales

¿De qué trata ‘Un Lugar en Silencio’?

La historia se desarrolla en un mundo postapocalíptico donde criaturas sensibles al sonido cazan a los humanos. Esto obliga a los sobrevivientes a vivir en completo silencio, adaptando cada aspecto de su vida cotidiana para evitar hacer ruido.

Desde caminar descalzos hasta comunicarse con lenguaje de señas, todo gira en torno a una regla básica: hacer ruido puede costarte la vida.

Este concepto, aunque simple, ha sido clave para el éxito de la franquicia, ya que genera una tensión constante y una experiencia inmersiva para el espectador.

Por qué esta película es tan esperada

El anuncio de una tercera parte no es casual. La franquicia ha demostrado ser un éxito tanto en taquilla como en recepción crítica.

Algunos factores que explican su popularidad son:

Una idea original y fácil de entender

Tensión constante basada en el silencio

Personajes con conflictos humanos y cercanos

Una narrativa que mezcla terror con drama familiar

Esto ha permitido que la saga se diferencie de otras películas del género, que suelen apostar más por sustos rápidos que por una construcción de atmósfera.