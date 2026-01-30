Joe Keery Renace después del upside down

Hace unas semanas le puso punto final a su participación en Stranger Things, uno de los proyectos más emblemáticos de la última década en el que se le vio como Steve Harrington; y ahora, el actor y cantante Joe Keery está de regreso con Alerta extinción, filme en el que se le ve junto a Liam Neeson y Georgina Campbell tratando de salvar al mundo de un hongo altamente peligroso que convierte a sus presas en zombis explosivos.

“Siento que estoy en una nueva etapa de mi carrera. Acabo de terminar un trabajo muy largo, Stranger Things, así que ya está todo hecho y me siento como en el inicio de algo. No sé qué sigue, pero es el final de eso y el principio de un nuevo periodo en mi vida. Así que es muy emocionante tener una especie de horizonte abierto y ver qué es lo que llega a mi vida. Estoy emocionado por cualquier oportunidad que se me presente”, contó Joe Keery en entrevista exclusiva con Excélsior.

Tras esta respuesta se le preguntó si era consciente del éxito y reconocimiento que hoy tiene en la industria.

“Sí, por mucho que estés o no en internet, supongo que estás al tanto de algo así, así es como lo siento en mi vida diaria, en mi vida personal todavía siento algo muy similar”, expresó el nacido en Massachusetts.

Será a partir de este fin de semana que los fans de Keery lo vean hacer mancuerna con la británica Georgina Campbell, una de las actrices favoritas del terror psicológico, en Alerta extinción, cinta que es dirigida por Jonny Campbell y que fue escrita por David Koepp, a quien le debemos Jurassic Park, Carlito’s Way o Misión Imposible.

“Siento que David ha estado presente en la cultura pop durante unos 30 años con su trabajo. Leer algo que él hizo, además de estar basado en un libro que él escribió, se siente realmente único. El guion fue como, no sé, me voló, lo leí en una sentada. Muchas veces lees un guion, lo tomas, lo dejas, pero éste simplemente lo lees”, acotó Joe, quien está detrás del proyecto Djo que en recientes fechas se ha vuelto muy recurrente en TikTok con el tema End of Beginning.

En Alerta extinción se ve cómo sus personajes, Travis Pastelito y Naomi Williams, terminan siendo “héroes accidentales” por el simple hecho de estar trabajando en las bodegas en renta de las cuales son empleados. Es ahí, en el fondo de la Tierra, en donde se encuentra encapsulado un hongo peligroso que causa estragos muy explosivos y ellos, con ayuda de un experto (Liam Neeson), tendrán que eliminar esa amenaza mundial.

Para ambos actores el rodaje de esta cinta fue un deleite de principio a fin debido a muchos absurdos que tenían que representar.

“Recuerdo una escena en particular entre nosotros en la que no podía parar de reír. Pastelito hablaba, ya sabes, de magia haitiana y zombis y la manera en la que Joe lo contaba fue increíble. Era muy difícil no reírse y eso me quedó muy grabado”, compartió Georgina Campbell, actriz que pasará a la historia al ser, hasta ahora, la primera actriz negra en ganar un BAFTA TV a Mejor Actriz por Murdered By My Boyfriend.

“Todo de esta película es ridículo, las situaciones son ridículas y todos eso momentos de la película destacaron”, complementó Joe Keery, de 33 años.

Ante el hipotético de que mañana se desatara un apocalipsis biológico y cada uno tuviera que elegir una película y un álbum para llevarse al lugar en el que se podrían a salvo, la dupla reveló con esto sus gustos.

“Me llevaría Titanic y de álbum... no sé si un disco de All Saints o el disco Confessions de Usher, Dios, amo ese álbum”, contó Campbell, quien tiene 62.6 millones de seguidores en Instagram.

Por su parte Keery, quien tiene 7.6 millones de seguidores en Instagram, compartió a Excélsior los suyos.