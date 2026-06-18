¿Jim Carrey regresa como El Grinch? Esto sabemos sobre una posible secuela de la película

El actor canadiense Jim Carrey negocia su retorno a la pantalla grande para protagonizar la ansiada secuela de El Grinch. Los estudios cinematográficos iniciaron las conversaciones preliminares para revivir este aclamado clásico navideño que triunfó en el año 2000. El nuevo proyecto contempla también la participación del experimentado cineasta Ron Howard en la silla de director.

La noticia desató el furor inmediato entre los fanáticos de la cinta original que dominó la cultura pop a principios del milenio. El equipo creativo trabaja en los acuerdos contractuales primarios para materializar esta segunda entrega sobre el icónico sujeto verde. Los seguidores de la franquicia exigen ahora la confirmación de la actriz Taylor Momsen para retomar su famoso papel de Cindy Lou.

El Grinch y Cindy Lou. Foto: Universal Pictures

El amargado personaje que odiaba la Navidad y planeó robarla como venganza contra los habitantes de Villa Quién marcó a toda una generación. Los jóvenes adultos de treinta años consideran a esta obra cinematográfica como una de sus favoritas de la temporada. El desarrollo de la nueva película depende totalmente de una exigencia innegociable establecida por el actor principal.

La tecnología como solución definitiva

Jim Carrey exige eliminar el agotador proceso de maquillaje tradicional para firmar el contrato definitivo. El comediante sufrió ataques de ansiedad y desesperación durante las grabaciones originales debido a las pesadas prótesis corporales. Los gruesos cosméticos bloqueaban su respiración y convirtieron el set de filmación en una experiencia sumamente dolorosa.

El Grinch disfrazado de Santa Claus. Foto: Universal Pictures

El protagonista abordó el tema a principios de 2024 y planteó una alternativa moderna para interpretar al villano redimido. El intérprete sugirió utilizar el avanzado sistema de motion capture para construir al personaje digitalmente desde los monitores. Esta sofisticada herramienta de captura de movimiento evitaría las tortuosas sesiones de caracterización física.

Durante el rodaje de la primera entrega, el departamento de arte sometió al artista a extenuantes rutinas diarias que superaban las tres horas. El actor recordó recientemente el calvario físico que experimentó bajo las capas de látex verde esmeralda. El pensamiento constante en la alegría de los niños le inyectó la fuerza mental necesaria para completar el rodaje.

Un fenómeno taquillero de proporciones globales

La adaptación original del afamado cuento del Dr. Seuss destrozó los récords de taquilla durante su corrida comercial. La cinta recaudó la espectacular cifra de 350 millones de dólares en las salas de cine a nivel internacional. Este rendimiento financiero consolidó al filme como una de las superproducciones invernales más rentables en la historia de Hollywood.

Max y El Grinch en una escena. Foto: Universal Pictures

La magistral obra de Ron Howard mutó de un simple estreno de invierno a un verdadero hito de la televisión abierta. Las principales televisoras emiten el largometraje ininterrumpidamente año con año durante las fiestas decembrinas. El público memorizó los diálogos del carismático ermitaño y mantiene viva la leyenda en las plataformas digitales mediante memes virales.

El universo de El Grinch aterrizó nuevamente en las carteleras mundiales en 2018 con un formato completamente animado. El estudio Illumination contrató al actor Benedict Cumberbatch para dar voz al protagonista y al músico Pharrell Williams como relator de la historia. Los cinéfilos aguardan la resolución de las negociaciones actuales para celebrar el retorno del único y verdadero ladrón de la Navidad.