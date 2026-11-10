¿El divorcio MÁS CARO de la historia? El desliz de Jensen Huang que convertiría a Lori Huang en la mujer más rica

La confesión de una infidelidad ha colocado al empresario Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, en el centro de uno de los escándalos más comentados del mundo tecnológico.

Sin embargo, más allá de las repercusiones que podría tener esta polémica en su carrera y en la compañía que dirige, hay otro tema que ha despertado enorme interés: la posibilidad de que su matrimonio con Lori Huang llegue a su fin y dé lugar a uno de los divorcios más costosos de la historia.

¿Cuánto dinero podría recibir Lori Huang si se divorcia de Jensen?

La cifra que circula es impresionante. De acuerdo con estimaciones retomadas por Forbes, Lori podría recibir al menos 75 mil millones de dólares si la pareja decidiera separarse, una cantidad que la colocaría entre las mujeres más acaudaladas del planeta.

Más de 40 años de matrimonio y una fortuna de 155 mil millones de dólares están en el centro de la polémica de Jensen y Lori Huang. Reuters

No obstante, es importante precisar que, hasta ahora, los Huang no han anunciado una separación ni han confirmado que estén considerando el divorcio. Se trata de un escenario hipotético que ha cobrado fuerza después de la revelación del empresario.

¿Qué se sabe de la infidelidad de Jensen Huang y Alice Huang?

El pasado 8 de noviembre, Jensen Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa. La confesión llegó después de que diversos reportes relacionaran al empresario con Alice Huang, una ejecutiva china vinculada con Megaspeed International, compañía que ha sido objeto de señalamientos por sus posibles conexiones con operaciones de inteligencia de Pekín.

La infidelidad del empresario tecnológico desató preguntas sobre su matrimonio, su patrimonio y el futuro de sus acciones en Nvidia. via REUTERS

En su mensaje, el empresario ofreció disculpas a su familia y reconoció el daño que sus acciones habían provocado. También expresó que asumía toda la responsabilidad y que esperaba que, con el tiempo, pudiera recuperar la confianza de su esposa y sus hijos.

El asunto adquirió dimensiones mayores cuando Nvidia anunció que su consejo de administración iniciaría una investigación independiente para determinar si su director ejecutivo había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

La compañía aseguró que, hasta ese momento, no tenía motivos para creer que sus secretos corporativos o la seguridad nacional hubieran sido comprometidos.

¿Quién es Lori Huang, la esposa del CEO de Nvidia?

A diferencia de su esposo, quien se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Silicon Valley, Lori Huang ha mantenido un perfil mucho más discreto. Su historia con Jensen comenzó mucho antes de que Nvidia se transformara en una de las compañías más valiosas del mundo.

Lori Huang podría convertirse en una de las mujeres más ricas del mundo si se separa del fundador de Nvidia. Grosby

Lori, cuyo apellido de soltera es Mills, estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, donde conoció a Jensen a principios de los años ochenta. Ambos compartieron actividades académicas y, después de varios años de noviazgo, se casaron en 1985.

Su matrimonio ha durado más de cuatro décadas y juntos formaron una familia con dos hijos: Madison y Spencer, quienes también trabajan en Nvidia. Jensen ha reconocido públicamente la importancia de su esposa en su trayectoria profesional y ha señalado que ella ha estado presente en cada etapa de la compañía.

Además, Lori participa en actividades filantrópicas a través de la Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, organización que ambos fundaron en 2007 y que tiene su sede en Palo Alto, California. Por ahora, Lori no ha hecho declaraciones públicas sobre la infidelidad ni sobre el futuro de su matrimonio.

¿Por qué Jensen Huang podría perder la mitad de su fortuna?

La posibilidad de un millonario acuerdo de divorcio tiene una explicación legal y financiera. Jensen Huang cuenta con un patrimonio estimado en 155 mil 200 millones de dólares, de acuerdo con la valoración de Forbes del 9 de noviembre de 2026.

Los fideicomisos compartidos y las leyes de California podrían ser determinantes en un eventual reparto de la fortuna de Jensen Huang. DPA

Una parte importante de su riqueza está relacionada con Nvidia, donde posee aproximadamente el 3.58 por ciento de las acciones. Un detalle relevante es que algunos de los fideicomisos en los que se encuentran sus participaciones tienen a ambos esposos como cotitulares, lo que podría resultar determinante en una eventual disputa patrimonial.

Además, California, donde reside la pareja, aplica un régimen de bienes gananciales. En términos generales, los bienes adquiridos durante el matrimonio pueden considerarse propiedad común y dividirse en partes iguales cuando ocurre un divorcio.

Sin embargo, esto no significa que Lori tenga automáticamente derecho a la mitad de los 155 mil millones de dólares de su esposo. La existencia de un posible acuerdo prenupcial o posnupcial, la naturaleza de los activos y las condiciones de los fideicomisos podrían modificar considerablemente el resultado.

Aunque no existe una separación confirmada, un eventual divorcio podría convertir a Lori Huang en protagonista de uno de los acuerdos más caros de la historia. Reuters

De ahí que los 75 mil millones de dólares sean una estimación y no una cantidad confirmada. De concretarse una separación con esas características, los Huang podrían protagonizar uno de los divorcios más caros de la historia moderna.

Por ahora, la gran incógnita no es cuánto dinero podría recibir Lori, sino si realmente decidirá poner fin a su matrimonio. Mientras Jensen enfrenta las consecuencias personales y corporativas de su confesión, el supuesto divorcio multimillonario permanece en el terreno de las especulaciones.