El poder del amor de Ricardo Montaner conquista el Auditorio Nacional 

El amor no conoce de edad y es el único capaz de traspasar generaciones, así lo demostró Ricardo Montaner en su regreso a la Ciudad de México, en una noche que reunió a fans de toda la vida y otros más recientes.

La velada comenzó con la presentación de Josefe, un artista colombiano nacido en Cali, que sorprendió con su talento al tocar la trompeta, el teclado e interpretar canciones de su autoría, la apertura perfecta para calentar motores y dar paso a la entrada triunfal del líder de la dinastía Montaner.

“Yo que te amé” fue el tema encargado de abrir una noche de amor, desamor, nostalgia y una celebración de los más de 40 años de carrera que acumula el venezolano, traducidos en decenas de éxitos que se resumieron en dos horas de concierto.

"Será" le siguió, coreada por los miles de asistentes que se reunieron para cantar las canciones que han acompañado sus historias.

"A dónde va el amor" y "Castillo azul" precedieron a "El poder de tu amor", tema lanzado el 1999 que contribuyó a consolidar a Ricardo Montaner entre las nuevas generaciones.

Ricardo Montaner celebra más de 40 años de carrera con su tour "El último regreso" Marisela Valencia

El tour “El último regreso” hace una segunda parada en México

“Ha sido una gira muy larga y de las cosas por las que más me siento feliz es regresar al Auditorio por segunda noche y cantarles este concierto que hemos venido girando por toda Iberoamérica. Muchas gracias por estar cerca de mí y que después de más de 40 años de carrera todavía tengan el ánimo de comprar una entrada para venir a verme.

“Quiero agradecerles por acompañarme y darles la bienvenida al último regreso”, expresó el cantautor para dar paso al tema que da nombre a la gira.

Este tour marcó la vuelta de Montaner a los escenarios después de una pausa de alrededor de tres años. En febrero de 2026 arrancó en Argentina y continuó por diferentes países de América y Europa.

Así fue como tuvo una primera etapa de conciertos en México, desde Tijuana hasta Mérida, entre abril y mayo de este año, con una parada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 5 de mayo.

Con buen humor y cercanía con el público, Montaner compartió una historia que no sabemos si fue real, pero se sitúa justamente en esa presentación a mediados de año en el coloso de Reforma.

Según narró el artista, afuera del recinto lo esperaba una señora con carteles que decían: "Fraude", "Devuélvanme mi dinero". Al preguntar por el motivo de su molestia, esta le respondió al venezolano que había viajado desde muy lejos y él no había cantado sus canciones favoritas.

En respuesta, Montaner le prometió traerla para el siguiente concierto e incluir los temas que ella anhelaba. Con esta anécdota dio paso al medley con algunos de sus principales éxitos: “Solo con un beso”, “La mujer de mi vida”, “Ojos negros”, “Yo sin ti”, “Yo puedo hacer”, “Convénceme”, “Resumiendo” y “Quisiera”.

Desde Será hasta Ojos negros, todos los éxitos de Ricardo Montaner tuvieron un espacio en este concierto Marisela Valencia

Ricardo Montaner pone a bailar a la CDMX al ritmo de la conga

Al romance le siguió la fiesta con otro medley que incluía canciones como “No me entregues tu amor”, “Corazón fracturado”, “Necesito de ti” y “La chica del ascensor”, seguido de otros temas que pusieron a bailar al público.

“Vamos pa'la conga" fue el cierre perfecto de este fragmento, pues levantó al público de sus asientos y se formó una fila para bailar frente al escenario mientras Montaner los animaba y lanzaba toallas conmemorativas.

Pero un concierto de Ricardo Montaner no está completo sin éxitos que se cantan a todo pulmón y con el corazón en la mano.

Así fue como al unísono los asistentes corearon “Bésame”, “Me va a extrañar” y “Déjame llorar”. La sorpresa se la llevó el cantautor al escuchar que el tema “Para que seas feliz”, que lanzó en colaboración con Edén Muñoz hace aproximadamente 6 meses, resonaba en el Auditorio Nacional.

Para finalizar, el artista reflexionó sobre lo vulnerables que somos y nuestra incapacidad para saber cuándo será nuestro último día, por lo que invitó a los asistentes a que “si tienes un pendiente en tu vida, es el momento de resolverlo ahora.

“Si viniste con alguien y tienes un pendiente con él o ella, es el momento de mirarlo a la cara y pedirle perdón o darle las gracias por algo, abrazar a esa persona”, de esta forma dio paso al tema “La gloria de Dios”, para cerrar broche de oro con “Tan enamorados”.