Tim Burton dirigirá The Dish: Nueva película escrita por Kazuo Ishiguro

El director Tim Burton prepara su próximo gran proyecto cinematográfico bajo el título provisional de The Dish. El aclamado cineasta unirá fuerzas con el escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro. La cinta explorará una historia completamente original ambientada en el Japón de la posguerra. Las negociaciones avanzan rápidamente dentro de la industria de Hollywood para concretar esta alianza creativa.

Fuentes cercanas al portal estadounidense Deadline filtraron los primeros detalles de esta ambiciosa producción internacional. El largometraje transita actualmente por sus primeras etapas de desarrollo formal en los escritorios de los productores. El plan maestro establece que Burton asuma la silla de director mientras Ishiguro firma el guion definitivo. El hermetismo total rodea a los detalles específicos de la trama principal.

Tim Burton junto a Jenna Ortega. Foto: Grosby Group

El sombrío realizador estadounidense enfocó toda su atención en este libreto tras abandonar los foros de televisión. Burton terminó el rodaje de la tercera temporada de la exitosa serie Merlina apenas el miércoles pasado. La conclusión de sus compromisos con la plataforma de streaming liberó su apretada agenda. El director busca activamente su siguiente triunfo tras el apabullante éxito comercial que significó la secuela de Beetlejuice.

Un guion original sin distribuidora oficial

El talento narrativo de Kazuo Ishiguro garantiza un enfoque dramático profundo para esta nueva incursión fílmica. Los reportes confirman que el texto representa una obra totalmente inédita del laureado autor británico de origen nipón. El libreto descarta cualquier adaptación de sus novelas previas o de futuros lanzamientos literarios. Esta decisión eleva la expectativa de los analistas sobre el resultado de esta peculiar colisión de estilos artísticos.

La película carece de una compañía distribuidora oficial en este preciso momento de la etapa de preproducción. Los productores planean estructurar un paquete completo antes de presentarlo ante los grandes estudios de cine. El equipo creativo asignará primero a un reparto de primer nivel para aumentar el valor comercial del proyecto. Las proyecciones de los expertos indican que múltiples talentos actorales buscarán activamente un lugar en la producción.

La nueva película de Tim Burton se llamará The Dish. Foto: Grosby Group

La incursión de Ishiguro en la escritura para la pantalla grande consolida su enorme versatilidad como narrador. El autor deslumbró a la Academia con su trabajo en el libreto de la cinta Living. Esa película de época, protagonizada magistralmente por el veterano Bill Nighy, dominó la temporada de premios. Su destreza para construir dramas íntimos promete enriquecer el inconfundible estilo visual, gótico y excéntrico del director californiano.

Jenna Ortega y el puente entre dos genios

Una curiosa coincidencia une los caminos profesionales de estos dos titanes del entretenimiento actual. La joven actriz Jenna Ortega figura como el eslabón principal entre el director de culto y el aclamado novelista. La estrella protagoniza la serie estelar de Burton y lidera la adaptación cinematográfica de Klara y el sol, una de las novelas más famosas de Ishiguro. El cineasta Taika Waititi dirigió esta última producción de ciencia ficción.

Tim Burton en una alfombra roja. REUTERS

La adaptación literaria protagonizada por Ortega celebra su estreno mundial esta misma noche en el prestigioso Festival de Cine de Londres. La cinta de Waititi llegará a las salas de cine comerciales durante la próxima semana para cautivar al público masivo. Este lanzamiento mantiene a ambos creativos en el centro de la conversación mediática internacional. La crítica especializada observa con lupa cada movimiento de esta triada de talentos.

El anuncio de The Dish agita las aguas de la industria del cine independiente y comercial por igual. La unión de una mente literaria galardonada internacionalmente y un genio de la estética lúgubre promete romper los esquemas tradicionales. Los fanáticos del séptimo arte aguardan ansiosamente la confirmación de los protagonistas que darán vida a esta obra. La maquinaria de producción avanza sin freno hacia el arranque definitivo de las filmaciones.