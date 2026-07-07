¿Taylor Swift y Travis Kelce firmaron un acuerdo prenupcial? Revelan supuesto documento

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. Después de que se conocieran detalles sobre la ceremonia celebrada en el Madison Square Garden, ahora distintos medios hablan de un posible acuerdo prenupcial que la pareja habría firmado antes de llegar al altar.

Aunque el documento NO ha sido confirmado por los recién casados ni por sus representantes, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre algunas de sus presuntas cláusulas.

Entre ellas destaca una que incluso limitaría a la cantante a la hora de escribir canciones inspiradas en su matrimonio con el jugador de los Kansas City Chiefs en caso de un futuro divorcio.

Taylor Swift y Travis Kelce Reuters

¿Qué dice el supuesto acuerdo prenupcial de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con la información que circula en redes sociales y que ha sido comentada por algunos especialistas en derecho familiar en Estados Unidos, el objetivo principal del supuesto acuerdo sería proteger el patrimonio de ambos y mantener separados los bienes que cada uno ha construido antes del matrimonio.

Una de las cláusulas que más ha llamado la atención establece que Taylor Swift conservaría el control total sobre los derechos de sus canciones, así como de los ingresos que genere con su música en el futuro.

Lo mismo ocurriría con Travis Kelce, quien mantendría como patrimonio personal el dinero obtenido por su carrera en la NFL, sus contratos publicitarios, inversiones y otros negocios.

En caso de que la pareja desarrollara algún proyecto en conjunto durante su matrimonio, esos ingresos sí serían considerados compartidos, de acuerdo con las versiones que circulan sobre el documento.

Hasta el momento, ninguno de estos puntos ha sido confirmado de manera oficial.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden, en una ceremonia privada con cerca de mil invitados. Reuters

Cláusula sobre canciones es la que más comentarios ha generado

Entre todas las supuestas condiciones del acuerdo, hay una que rápidamente se volvió tema de conversación entre los seguidores de la cantante.

Según estas versiones, Taylor Swift no podría utilizar detalles de su matrimonio con Travis Kelce como inspiración para escribir canciones si algún día la relación terminara.

La posibilidad llamó la atención porque la compositora ha reconocido en varias ocasiones que muchas de sus experiencias personales terminan reflejándose en su música.

A lo largo de su carrera, los seguidores de la artista han relacionado temas como Forever & Always con Joe Jonas, Back to December con Taylor Lautner, Dear John con John Mayer y All Too Well con Jake Gyllenhaal, aunque en varios casos la cantante nunca ha confirmado oficialmente esas interpretaciones.

Precisamente por ese antecedente, la supuesta cláusula se convirtió en uno de los aspectos más comentados del presunto acuerdo prenupcial.

Sin embargo, es importante señalar que no existe ningún documento oficial que confirme la existencia de esa condición.

El supuesto acuerdo prenupcial de Taylor Swift y Travis Kelce ha generado conversación por las cláusulas que circularon en redes sociales Reuters

¿Por qué sería importante un acuerdo prenupcial en este caso?

Los acuerdos prenupciales son contratos legales que algunas parejas firman antes de casarse para establecer cómo se administrarán sus bienes durante el matrimonio y qué ocurrirá con ellos en caso de una separación.

De acuerdo con estimaciones publicadas por distintos medios especializados en finanzas, la fortuna de Taylor Swift ronda los 2 mil millones de dólares, impulsada por su catálogo musical, giras internacionales, propiedades e inversiones.

Por su parte, Travis Kelce tendría un patrimonio superior a los 100 millones de dólares, resultado de sus contratos con los Kansas City Chiefs, acuerdos comerciales, inversiones y negocios, entre ellos un restaurante que comparte con su compañero Patrick Mahomes.

Debido a ese nivel de ingresos, especialistas señalan que no resulta extraño que una pareja con este patrimonio considere la posibilidad de firmar un acuerdo prenupcial para definir la administración de sus bienes.

Ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado la existencia del supuesto acuerdo prenupcial del que hablan algunos medios y usuarios en redes. AFP

No hay confirmación oficial sobre el acuerdo prenupcial

Pese a la atención que ha recibido el tema, hasta ahora Taylor Swift, Travis Kelce y sus equipos de representación no han confirmado ni desmentido la existencia del supuesto acuerdo prenupcial.

Por esa razón, toda la información sobre las cláusulas debe tomarse como versiones que circulan en redes sociales y algunos medios, pero no como datos confirmados por la pareja.