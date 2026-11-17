James Gunn rompió el silencio en redes sociales y desmintió rotundamente los rumores sobre una supuesta intervención de Skydance en el corte final de Superman: Man of Tomorrow. El cineasta aseguró que ningún ejecutivo de la compañía vio todavía la esperada secuela del Universo DC (DCU).

A través de su cuenta oficial en Threads, el director aclaró que circulan múltiples historias falsas respecto a supuestos cambios radicales ordenados por la nueva directiva del estudio. Gunn puntualizó que únicamente Peter Safran y un grupo muy reducido de amigos y familiares de confianza observaron el montaje actual de la película.

David Corenswet junto a Milly Alcock en sus personajes. Foto: DC Studios

El realizador concluyó el rodaje de esta segunda entrega protagonizada por el Hombre de Acero meses atrás, consolidando la continuación directa de la cinta Superman estrenada en 2025. Con estas declaraciones, el creador frenó las versiones que aseguraban que el estudio aplicó tijeras severas por inconformidad creativa.

Están circulando muchos rumores falsos, pero uno de ellos es que Skydance ha visto Man of Tomorrow y que se están llevando a cabo todo tipo de cambios radicales. Nadie de Skydance ha visto siquiera la película; los únicos que la han visto son Peter Safran y un grupo muy reducido de amigos y familiares de confianza. Así que cualquier historia relacionada con este tema es falsa", escribió James Gunn.

El despido de Gunn y Safran en DC Studios

La ola de especulaciones comenzó tras el terremoto corporativo ocurrido el pasado 9 de noviembre, cuando Skydance destituyó a James Gunn y Peter Safran como directores creativos de DC Studios. La decisión sacudió a la industria cinematográfica, pues la dupla apenas comenzaba a desplegar el potencial de su plan narrativo.

Tras la salida de ambos ejecutivos, surgieron diversas teorías sobre los motivos reales detrás de la determinación tomada por el equipo de David Ellison. Algunas versiones señalaron descontento con el rendimiento en taquilla de los tres largometrajes estrenados hasta esa fecha bajo su gestión.

James Gunn, director del Universo DC. REUTERS

Otros reportes apuntaron hacia fuertes luchas de poder internas con la nueva administración de Skydance, compañía surgida tras la compra de Warner por parte de Paramount. Incluso circularon rumores sobre presuntas diferencias políticas con el director ejecutivo del conglomerado empresarial.

El estreno de Man of Tomorrow en 2027

A pesar de los cambios administrativos en la cúpula de Warner y DC Studios, el calendario oficial mantiene intacta la llegada de Superman: Man of Tomorrow a las salas de cine. El largometraje aterrizará en la cartelera mundial el próximo 9 de julio de 2027, salvo modificaciones logísticas de último momento.

Superman fue la primera película live action del nuevo Universo DC. Foto: DC Studios

Esta producción funcionará como la despedida definitiva de James Gunn y Peter Safran dentro de la franquicia de superhéroes que ayudaron a reestructurar. El público y la crítica mantienen altas expectativas para comprobar si la secuela iguala el impacto alcanzado por la primera entrega en 2025.

Mientras llega la fecha pactada en el verano de 2027, el cineasta reafirmó el control creativo sobre su montaje y descartó cualquier mutilación externa. Los seguidores del Hombre de Acero aguardan ahora los primeros avances oficiales para conocer el rumbo final de esta etapa cinematográfica.