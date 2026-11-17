Después de haberlo disfrutado tantos años como el Agente 007, Pierce Brosnan sigue manteniendo otro estilo de secretos, al haber decidido cruzar del otro lado de la ley, como el mafioso de los más mafiosos de Mobland. Y con el gran final de la segunda temporada, es evidente que seguiremos viéndolo “disparando” más y más historias.

Al mirar atrás en el tiempo, ¿qué parte es lo primero que recuerda de Pierce Brosnan cuando todavía no era conocido?

El actorcito, siempre con la misma ropa, en una compañía de teatro clásico. Mi entrenamiento fue totalmente clásico, con los maestros que también les dieron clases de actuación a Tom Hardy y Michael Fassbender. De ahí vengo. Uno de mis primeros trabajos fue en el verano de 1976, cuando entré al Teatro Real York, como asistente del encargado del escenario. Me tocó interpretar todos los roles de los sirvientes en los asesinatos de unas obras de Shakespeare. Tenía que hacerlo.

¿Hasta qué punto puede dejar en su casa al verdadero Pierce Brosnan al momento de convertirse en otra persona delante de cámaras?

Sin pensarlo, es inevitable transferir las experiencias vividas a una actuación. Es inevitable traer todos los triunfos y decepciones, los sueños realizados o por cumplir. Uno trae todo eso. Pero lo importante es mantenerlo todo bastante simple: decir las líneas, no tropezarte con los muebles y salir de escena. Pero siempre llevo la misma energía, compromiso y entusiasmo. Yo me sigo entusiasmando adentro de un estudio como en el primer día. Amo lo que hago. Lo disfruto. Y cuando no trabajo, no sé qué hacer... No tengo la menor idea de dónde pueda llevarme el camino, pero al menos hasta ahora, disfruto el hecho de poder celebrar la vida con un público.

¿Interpretar un poderoso mafioso que nada tiene que ver con el Agente 007, resulta más divertido ir contra de la ley?

Me apasiona el mundo mafioso del personaje de Conrad. Es un regalo que me dio la vida, totalmente inesperado. Es maravilloso romper el molde que había creado durante tantos años, por la forma en que la gente me percibe. Y lo acepté por muchas razones, porque disfruto este mundo, interpretando un personaje tan sofisticado o como quieras llamarlo. Yo ya había empezado en televisión con el personaje de Remington Steele (un ladrón que se convertía en investigador privado, en una serie de los años 80), basándome en la personalidad de Cary Grant. De alguna forma, se me quedó pegada. Y seguí con ese mismo estilo, lo mejor que pude. Pero ahora que me toca un personaje tan diferente, a esta altura de mi vida, es fantástico que todavía me sigan dejando jugar en la misma mesa.

¿El desafío más difícil?

¿Desafíos? La verdad, ninguno. El guion tan bien escrito de Mobland me brinda una total libertad con muy buenos diálogos, centrados en verdaderas emociones, en especial la segunda temporada que muestra la parte interior del mafioso Conrad Harrigan.

¿El acento irlandés o el hecho de mantener el carisma del lado opuesto de la ley precisa una preparación diferente a James Bond?

No creas. Siempre me preguntan cómo me preparo para una actuación y la verdad, yo llego al estudio y es como si abriera mi portafolios para ponerme el traje para trabajar. Yo había leído el guion cuando Guy Ritchie me dijo que no me preocupara demasiado, que después íbamos a ver lo que hacíamos en el estudio. Fueron apenas 15 minutos de conversación. Yo había preparado para después un acento diferente pero Guy dijo “No, no, prefiero el irlandés, actúalo mucho más irlandés. Enloquécete” Y eso fue lo que pasó, en la primera escena que filmamos.

Pierce Brosnan Cortesía Paramount+

Londres también es parte del escenario de la serie Mobland como lo era con James Bond...

Amo Londres, porque es también un personaje especial en la serie, abre muchísimas puertas. Muestra diferentes capas de la sociedad que forman parte de la producción.

¿Alguna escena en particular le recordó las viejas épocas de James Bond?

El primer episodio del comienzo de la segunda temporada. Había sido en los primeros días del rodaje. Guy Ritchie dirigía toda la escena de acción que también nos había mostrado cómo la iba a filmar, desde temprano a la mañana. Teníamos que llegar al lugar, rodeado de gángsteres y con una coreografía, todo planeado, le disparábamos a todos. Guy nos mostró cada paso, se paró en mi lugar, disparó a todos diciendo “estás muerto, estás muerto, estás muerto”. Y después hizo lo mismo, en el lugar de Helen (Mirren). Fue fabuloso. Los extras también estuvieron impecables. Son gente muy importante que siempre apreciamos. Ni siquiera los llamamos extras, les decimos “supporting artists”, artistas de apoyo.

¿Por qué será que disparar un revólver y matar tanta gente en la ficción se siente mucho más divertido que hacerlo en la realidad del viejo lema “las armas las carga el diablo?

No se ven tan diabólicas. Te da cierta satisfacción tener un arma en la mano. Apuntar con un revólver genera una seducción muy particular. Yo tampoco puedo hablar demasiado sobre las armas. Pretendo que sé lo que digo, por lo que vemos en el cine. Todos tratamos de imitar los mismos movimientos. Pero yo tampoco tengo armas en mi casa. En eso estoy de acuerdo.

Si James Bond tuviera que investigar a la serie Mobland, descubriría que Pierce Brosnan interpreta al jefe de un clan mafioso familiar llamado Conrad Harrigan. La primera temporada, ya los había mostrado tratando de mantener el control en medio de un conflicto de bandas rivales, mientras tenían sus propios problemas dentro de la familia, con una fractura interna, por otro estilo de lucha por el poder.

La segunda temporada, en cambio, había retomado la historia con la familia Harrigan dividida. En medio de una competencia por heredar el liderazgo de la familia, Conrad se da cuenta que sus influencias se van debilitando entre tantas traiciones, conflictos familiares y amenazas externas. Y es así como la serie evoluciona entre una guerra de organizaciones criminales y el drama familiar de ambición donde Conrad se ve obligado a luchar por preservar el poder y su legado.

Pierce Brosnan Cortesía Fabián W. Waintal

Pero nadie puede negar que la esposa que interpreta Helen Mirren también tiene mucho más poder del que aparenta, en la ficción y en la realidad.

¿Cuál es realmente la historia del matrimonio Harrigan que no muestra la serie?

Es una pareja que se conoce desde muy joven, vivieron siempre juntos, más allá de toda la violencia y las traiciones que entrelaza la historia. Tienen las vidas atadas a la cintura desde que eran jovencitos, cuando se conocieron en las calles de Dublin, en Irlanda, escapándose de los problemas de aquella historia que vivieron. Es lo que realmente los hace seguir bailando juntos.

¿Qué pasaría con alguien tan poderoso como Conrad, si perdiera el control de la mafia por completo?

Conrad es una persona que construyó su identidad rodeado del control. Pero en la segunda temporada de la serie muestra que no es tan fácil seguir protegiendo a la familia con el poder. Tendrás que ver la serie para ver lo que puede pasar cuando él tampoco cuenta con tanto control. Pero te lo voy a contestar así...Me encanta la imagen de ver la mortalidad como una fila de vagones. Él es un hombre con cierta edad, en cierta época, con un diagnóstico que definitivamente va a transformar su forma de pensar más allá de la intoxicación de poder que trata de mantener.

¿Y cómo puede llegar a seguir la historia en la tercera temporada de Mobland?

En la segunda temporada ya se muestra como un hombre quebrado, que trata con su propia mortalidad, en el último vagón... aunque no quiera tocar el tema. Ama a su esposa, mientras afronta el miedo a la muerte, el miedo a perderlo todo. Será por eso que no puedo decirte cómo nos puede llevar a una tercera temporada. Hoy lo ves como una araña atrapada adentro de una botella, tratando de escaparse, viendo que no encuentra la salida por ningún lado. Ya me voy a enterar con la producción de la tercera temporada, cuando levantemos la cortina, dentro de muy poco tiempo.