El turismo musical continúa ganando terreno como uno de los principales impulsores del sector servicios en la Ciudad de México, tendencia que seguirá al alza hacia el final del año.

De acuerdo con datos de Booking.com, la realización del festival Corona Capital, programado del 20 al 22 de noviembre, ha generado un aumento interanual del 90% en las consultas de hospedaje dentro de la capital del país. Este fenómeno está estrechamente ligado a las preferencias de los visitantes de la región. Según el estudio de la plataforma, el 96% de los viajeros de América Latina aprovecha su asistencia a conciertos y festivales masivos para alargar su viaje y disfrutar de la oferta cultural, gastronómica y de ocio de la ciudad anfitriona.

De acuerdo con Booking, las consultas originadas dentro del país aumentaron un 99.7%, lo que representa casi el doble en comparación con el periodo anterior.

Respecto a América del Norte y Latinoamérica, Estados Unidos, principal mercado emisor de viajeros internacionales hacia México, mostró un incremento del 161% en sus búsquedas. Por su parte, en la región latinoamericana sobresalen los repuntes de Puerto Rico, Chile y Brasil con aumentos de 447, 287 y 94%, respectivamente.

Finalmente, el interés desde mercados fuera del continente americano también experimentó un fuerte crecimiento, encabezado por Israel con un 501%, seguido de Nueva Zelanda con un 237% y Suecia con un 223%.

Derrama

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que la realización del festival Corona Capital traerá consigo una derrama económica de 758 millones 574 mil pesos para la capital del país, cifra que representa un incremento del 3.8%.

El organismo prevé una afluencia total de 255 mil asistentes, lo que generará un impacto directo en la dinámica económica de la ciudad, al dinamizar servicios, comercio y empleo local. Además, fortalecerá la oferta turística de la ciudad y mejorará la visibilidad de la región ante visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con las proyecciones del sector hotelero, se prevé una ocupación de entre el 76.2% y el 86.4%, tanto en las zonas aledañas al recinto como en los principales corredores turísticos de la metrópoli.