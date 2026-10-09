¿Jack Lowden será James Bond? Saoirse Ronan rompe el silencio sobre los rumores

La búsqueda del próximo James Bond sigue generando especulaciones en Hollywood y uno de los nombres que ha ganado fuerza es el de Jack Lowden. Ahora, su esposa, la actriz Saoirse Ronan, habló sobre la posibilidad de que el intérprete se convierta en el nuevo agente 007.

En una entrevista con Associated Press, Ronan fue cuestionada sobre los comentarios que vinculan a Lowden con la franquicia de espionaje, especialmente después de que Gary Oldman expresara su deseo de verlo interpretando al personaje.

Saoirse Ronan responde a los rumores de Jack Lowden como James Bond

Durante la conversación, Saoirse Ronan reconoció que Gary Oldman, quien comparte créditos con su esposo en la serie Slow Horses, considera que Lowden tiene lo necesario para convertirse en James Bond.

“Gary piensa que Jack es James Bond”, comentó la actriz al referirse al respaldo que el intérprete británico ha mostrado hacia su compañero.

Sin embargo, cuando le preguntaron si existía algo de verdad detrás de las especulaciones, Ronan prefirió no profundizar en el tema y explicó que la posible elección no ocupa un lugar importante en su vida cotidiana.

De acuerdo con la actriz, ambos continúan concentrados en sus compromisos profesionales y personales, sin dedicar demasiado tiempo a discutir quién podría interpretar al famoso espía.

Para explicar su postura, mencionó algunas de las actividades que forman parte de su rutina, como atender a su mascota y preparar la comida en casa.

Saoirse Ronan y Jack Lowden contrajeron matrimonio en 2024, después de varios años de relación, y han procurado mantener buena parte de su vida privada fuera de los reflectores.

Por ahora, Lowden continúa vinculado a Slow Horses, producción de Apple TV en la que interpreta a River Cartwright, uno de los agentes que trabajan bajo las órdenes de Jackson Lamb.

Jack Lowden figura entre los posibles candidatos para interpretar a James Bond, según los rumores comentados por Gary Oldman. IG jack.lowden

Gary Oldman asegura que Jack Lowden está entre los candidatos para James Bond

Los comentarios sobre Jack Lowden como James Bond cobraron mayor fuerza en septiembre, cuando Gary Oldman habló sobre el futuro de la franquicia durante una entrevista con el programa canadiense The Morning Show.

El actor, conocido por interpretar a Jackson Lamb en Slow Horses, aseguró que había escuchado información sobre una lista de posibles candidatos para suceder a Daniel Craig.

Entre esos nombres, según los rumores que llegaron a Oldman, se encontraba su compañero de reparto.

El intérprete también mencionó que, de acuerdo con lo que había escuchado, los responsables de la nueva película ya habrían tomado una decisión, aunque todavía no existía un anuncio público.

Oldman expresó su deseo de que el elegido fuera Lowden, pero sus declaraciones no representaban una confirmación oficial del estudio.

Posteriormente, durante un panel de Visionaries en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el actor volvió a referirse al asunto y aclaró el alcance de la información que conocía.

En esa ocasión explicó que había escuchado sobre una lista integrada por seis posibles intérpretes, pero reconoció que desconocía quién había sido seleccionado.

También evitó proporcionar nuevos detalles y reiteró que le gustaría ver a Lowden al frente de la franquicia.

Saoirse Ronan habló sobre los rumores que señalan a su esposo, Jack Lowden, como posible sucesor de Daniel Craig en James Bond. IG ronan.saoirse

¿Quiénes son los actores que podrían interpretar al nuevo James Bond?

Desde que Daniel Craig se despidió del personaje en No Time to Die, estrenada en 2021, la identidad del siguiente agente 007 se ha convertido en uno de los temas más comentados alrededor de la franquicia.

Durante los últimos años, distintos actores británicos y figuras internacionales han sido mencionados como posibles sucesores, aunque sus nombres han surgido principalmente de rumores y reportes no confirmados.

Entre los intérpretes vinculados con el personaje se encuentran

Jack Lowden , actor de Slow Horses.

, actor de Slow Horses. Aaron Taylor-Johnson , conocido por Kick-Ass y Bullet Train.

Tom Holland , protagonista de las películas de Spider-Man.

Jacob Elordi , actor de Euphoria y Saltburn.

Callum Turner , integrante del reparto de Masters of the Air.

Harris Dickinson , actor de The Iron Claw y Babygirl.

La presencia de estos nombres en las conversaciones sobre la franquicia no significa que todos hayan participado en audiciones o recibido ofertas formales.

La elección del protagonista también representa una decisión importante para el futuro de la saga, debido a que el próximo intérprete encabezará una nueva etapa del personaje después de las cinco películas protagonizadas por Craig.

Hasta ahora, Amazon MGM no ha anunciado quién asumirá el papel ni ha confirmado una fecha para revelar su identidad.

Saoirse Ronan habló sobre los rumores que colocan a su esposo, Jack Lowden, entre los candidatos para interpretar a James Bond. IG jamesbonddownunder

Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de James Bond

Mientras continúa la incertidumbre sobre el protagonista, la nueva producción de James Bond ya cuenta con nombres confirmados detrás de cámaras.

El director será Denis Villeneuve, responsable de películas como Dune, Dune Part Two, Arrival y Blade Runner 2049.

El cineasta estará a cargo de una nueva entrega que marcará el inicio de otra etapa para la franquicia, después de la despedida de Daniel Craig.

El guion estará en manos de Steven Knight, creador de Peaky Blinders y escritor de producciones como Spencer y Dirty Pretty Things.

La película también será la primera desarrollada bajo la nueva estructura creativa de Amazon MGM, después de que el estudio asumiera el control creativo de la franquicia en febrero de 2025.

Este cambio modificó la administración de una de las sagas cinematográficas más reconocidas, que durante décadas estuvo estrechamente vinculada con los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Aunque ya se conocen al director y al guionista, todavía quedan pendientes otros anuncios importantes para la producción.

Entre ellos se encuentran la identidad del nuevo James Bond, el resto del reparto, el inicio del rodaje y la fecha prevista para su llegada a los cines.