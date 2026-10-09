"Soy víctima de violencia doméstica": Halle Berry alza la voz tras acusaciones de maltrato a su hijo

Halle Berry enfrenta una disputa legal con su exesposo, Olivier Martinez, por la custodia de su hijo Maceo. La actriz decidió responder a los señalamientos de presunto maltrato y dejó clara su postura al negar haber ejercido violencia contra el adolescente y asegura que nunca le haría daño.

El caso salió a la luz después de que Martinez solicitara la custodia exclusiva de su hijo. Según la versión presentada por el actor, el pasado 26 de septiembre ocurrió un incidente en el que Berry habría agredido físicamente al menor en su casa.

La protagonista de Gatúbela rechazó esa versión en una declaración entregada al tribunal el lunes 5 de octubre, de acuerdo con información publicada por la revista People. En el documento, también habló de su experiencia con la violencia doméstica y cuestionó los señalamientos de su expareja.

¿Qué dijo Halle Berry sobre las acusaciones de maltrato a su hijo?

La actriz fue tajante al negar que haya lastimado a Maceo.

Nunca he abusado física, emocional ni de ninguna otra forma de Maceo. Soy víctima de violencia doméstica y ayudo a las víctimas de violencia doméstica, declaró.

Berry insistió en que no es una persona violenta y que jamás dañaría a su hijo. Además, aseguró que presentó videos que, desde su perspectiva, contradicen directamente el relato de Martinez, así como mensajes intercambiados entre ambos.

En su declaración, la actriz explicó que entró a la habitación de Maceo para pedirle que dejara de jugar videojuegos de realidad virtual. Como el adolescente continuó, comenzó a grabarlo con su teléfono.

La actriz fue tajante al negar que haya lastimado a Maceo. Storms Media Group

Según su versión, Maceo se dio cuenta de que estaba siendo grabado, le quitó el dispositivo y ambos terminaron forcejeando. Berry sostuvo que se trató de una interacción de juego, como las que acostumbraban tener, y negó haberlo sujetado del cuello o haber intentado estrangularlo.

La intérprete también afirmó que la situación se complicó cuando, presuntamente, su hijo la empujó en dos ocasiones. Ante esto, su prometido, el músico Van Hunt, habría intervenido para separarlos.

Berry explicó que después se comunicó con Martinez para pedirle ayuda con los límites y el comportamiento de su hijo. Aun así, permitió que el adolescente pasara el resto del fin de semana con su padre.

La intérprete también afirmó que la situación se complicó cuando, presuntamente, su hijo la empujó en dos ocasiones. Storms Media Group

La actriz también aclaró que los mensajes en los que expresó sentirse mal por lo ocurrido se referían a la angustia que le provocó el conflicto, no a una supuesta agresión de su parte.