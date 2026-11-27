La actriz cubana Isabella Castillo, reconocida por su participación en la exitosa serie “El señor de los cielos”, vive uno de los momentos más especiales de su vida. Junto a su pareja, el actor mexicano Marco Tostado, anunció que está esperando un bebé. La noticia sorprendió a sus seguidores y estuvo acompañada de tiernas fotografías y un emotivo mensaje en redes sociales.

La pareja eligió el Día de Acción de Gracias, celebrado el pasado 26 de noviembre, para compartir la feliz noticia. A través de una publicación conjunta en Instagram, ambos expresaron su emoción por la llegada de un nuevo integrante a la familia y revelaron que esperan una niña.

Isabella Castillo anuncia su embarazo junto a Marco Tostado

Isabella Castillo está embarazada. @isabellacastillodv

La protagonista de “El señor de los cielos” compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a Marco Tostado, presumiendo su pancita de embarazo y mostrando la felicidad que atraviesan en esta nueva etapa.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje lleno de gratitud y amor:

Este año tenemos el motivo más hermoso para dar gracias. Agradecidos con Dios por regalarnos la sorpresa más bonita de nuestras vidas”.

La actriz también dedicó unas tiernas palabras a su futura hija:

Aún no te tenemos en nuestros brazos y ya llenas nuestro mundo de amor. Te amamos infinitamente, nuestra pequeña princesa”.

Con este mensaje, Isabella y Marco confirmaron que están esperando una niña, aunque todavía no han compartido detalles sobre el nombre que tendrá ni la fecha prevista para su nacimiento.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Isabella Castillo y Marco Tostado?

La relación de Isabella Castillo y Marco Tostado comenzó durante las grabaciones de la décima temporada de “El señor de los cielos”, producción en la que ambos coincidieron y tuvieron la oportunidad de conocerse.

Aunque al principio Isabella no tenía entre sus planes comenzar una nueva relación sentimental, la conexión con el actor mexicano terminó cambiando su perspectiva.

En junio de 2026, la pareja hizo público su romance y comenzó a compartir algunos momentos juntos en redes sociales. Poco después, ambos hablaron de su relación en una entrevista con MezcalTV, donde dejaron ver la complicidad y el cariño que existe entre ellos.

Durante aquella conversación, Isabella expresó lo feliz que se sentía al lado de Marco y destacó las cualidades de su pareja.

Marco es uno de los mejores hombres que he conocido en toda mi vida, me hace muy feliz y lo amo muchísimo”, confesó la actriz.

Por su parte, Marco también habló con entusiasmo de la relación y describió su encuentro con Isabella como uno de los grandes regalos que le dejó su participación en la serie.

Marco Tostado es un actor mexicano que ha desarrollado parte de su trayectoria en producciones televisivas. Su participación en “El señor de los cielos” le permitió coincidir con Isabella Castillo, con quien posteriormente inició una relación sentimental.

Aunque ambos mantienen una presencia pública relacionada con su trabajo artístico, han procurado compartir su vida personal de manera gradual. Su anuncio de embarazo representa uno de los momentos más importantes que han decidido hacer públicos desde que comenzaron su romance.

Una nueva etapa para Isabella Castillo

Isabella Castillo está embarazada. @isabellacastillodv

Antes de comenzar su relación con Marco Tostado, Isabella estuvo casada con el actor chileno Matías Novoa. La pareja contrajo matrimonio en 2019 y anunció su separación en 2021. Posteriormente, la actriz mantuvo una relación con Cristian Gamero, que terminó en 2025.

Ahora, la intérprete de Diana Ahumada comienza una nueva etapa sentimental y familiar junto a Marco, con quien comparte la ilusión de convertirse en padres.

La noticia también ha generado numerosas felicitaciones entre sus seguidores y compañeros del medio artístico. Entre los mensajes de cariño destacaron los de Scarlet Gruber y David Ponce, quienes celebraron la próxima llegada de la pequeña.