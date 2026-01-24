¡Irreconocible! Laura Flores reaparece con impactante cambio de look | FOTO

La actriz Laura Flores volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que, para muchos, luce completamente distinta con repentino cambio de look. Con un maquillaje intenso, piel tersa y un estilo que algunos describieron como “juvenil”, la protagonista de telenovelas provocó una avalancha de comentarios.

A sus 61 años, la intérprete fue señalada por aparentar una edad mucho menor, incluso cercana a los veintes, lo que inmediatamente dividió opiniones entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron su apariencia y seguridad, otros cuestionaron el uso excesivo de filtros o retoques digitales.

Lo cierto es que Laura Flores logró lo que pocas figuras del espectáculo consiguen con una sola publicación al volverse tendencia.

El maquillaje, el estilo y la eterna discusión sobre la edad

En las fotos compartidas, Laura Flores aparece con un maquillaje pulido, labios bien definidos, mirada intensa y un peinado moderno que en conjunto le dieron un aire completamente renovado. Para muchos fans, la actriz simplemente se ve “radiante” y “feliz”, algo que consideran lo más importante.

Sin embargo, su transformación abrió nuevamente el debate sobre los estándares de belleza en el mundo del espectáculo, especialmente para las mujeres mayores de 50 años. ¿Es válido rejuvenecer la imagen? ¿Hasta dónde es natural y cuándo se vuelve exagerado?

La discusión no es nueva, pero cada vez que una celebridad cambia drásticamente su apariencia, las redes sociales se convierten en un tribunal sin piedad.

Reacciones en redes sociales: aplausos y críticas sin filtro

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó de opiniones encontradas. Entre los mensajes positivos, destacaron los elogios a su belleza y personalidad:

“Qué bonita, atractiva y hermosa”.

“Tan BONITAAAA mi Lau linda, además una extraordinaria mujer”.

“Laura Flores, estás hermosa”.

Pero también hubo críticas directas y comentarios irónicos que no pasaron desapercibidos:

“Un filtro más y purifica el agua”.

“Siempre ha sido muy guapa, pero esas fotos no son reales”.

“Esa cara ya no es Laura Flores, no aceptan el paso de los años con dignidad”.

“Como veinteañera”.

Pese a todo, Laura Flores no respondió directamente a las críticas, manteniéndose fiel a su estilo: publicar y dejar que el público hable.

La relación actual entre Laura Flores y Lalo Salazar Cuartoscuro

¿Nuevo look, nueva etapa profesional?

Más allá de la polémica estética, muchos seguidores se preguntan si este cambio de imagen está relacionado con un nuevo proyecto profesional. Laura Flores ha tenido una carrera sólida en televisión, música y teatro, y no sería extraño que su transformación forme parte de una nueva etapa laboral.

Hasta el momento, la actriz no ha confirmado si regresará pronto a la pantalla chica o si prepara algún proyecto especial, pero el interés del público claramente está ahí.

La polémica con Lalo Salazar vuelve a escena

El reciente revuelo también hizo que algunos usuarios recordaran la polémica relación que Laura Flores sostuvo en el pasado con el periodista Lalo Salazar. Aunque ambos fueron discretos durante su romance, su ruptura estuvo rodeada de especulación mediática y versiones encontradas que en su momento acapararon titulares.

En entrevistas posteriores, Laura dejó claro que fue una etapa complicada a nivel emocional, lo que provocó una ola de apoyo por parte de sus seguidores. Desde entonces, la actriz ha optado por mantener su vida privada lejos del foco mediático, enfocándose en su bienestar personal y profesional.

La reaparición con este nuevo look, para muchos, simboliza justamente eso: una Laura Flores renovada, segura y lista para seguir escribiendo su historia sin pedir permiso.

