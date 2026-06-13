Roban celular a Lalo Elizarrarás 'Iztaparrasta' en el Mundial y... ¡Ya lo están vendiendo!

El comediante Lalo Elizarrarás, famoso bajo el alias de 'Iztaparrasta', sufrió el robo de su teléfono celular durante la inauguración del Mundial. El incidente ocurrió entre la multitud que abandonaba el Estadio Ciudad de México tras el partido inaugural. El creador de contenido perdió su dispositivo justo después del triunfo de la Selección Mexicana frente al equipo de Sudáfrica.

El humorista denunció el delito a través de sus perfiles oficiales y sorprendió a sus seguidores con evidencia digital. Las aplicaciones de rastreo satelital arrojaron la ubicación exacta del equipo tecnológico a pocos kilómetros del recinto deportivo. El aparato emitió sus últimas señales directamente desde los pasillos de la Plaza de la Tecnología, en el Centro Histórico capitalino.

El Iztaparrasta denunció el robo de su celular. Foto de IG: Iztaparrasta

"La segunda foto es la ubicación actual donde está mi teléfono, en un lugar de desbloqueo y flexeo de celulares", detalló el creador. Esta zona comercial alberga decenas de locales dedicados a la reparación, alteración y reventa de artículos electrónicos de procedencia ilícita. El comediante exhibió la ruta de los ladrones y evidenció la rapidez con la que operan estas bandas organizadas.

A pesar del amargo momento, el standupero publicó la única fotografía que rescató de su asistencia al histórico evento deportivo. El artista capitalino cerró su denuncia pública con una actitud resignada y un mensaje contundente: "Ganó México". Las plataformas digitales explotaron con miles de comentarios de indignación ante la vulnerabilidad de los espectadores en las inmediaciones del coloso.

Indignación y exigencias en las redes sociales

Los fanáticos del balompié y los seguidores del comediante reaccionaron masivamente ante la publicación viral. Decenas de usuarios compartieron testimonios sobre robos idénticos operados por carteristas durante la caótica salida del partido mundialista. La comunidad virtual exigió mayor presencia policial para proteger a los miles de turistas y locales que asisten a la justa deportiva de la FIFA.

El Iztaparrasta afuera del Estadio Ciudad de México. Foto de IG: Iztaparrasta

Varios internautas aconsejaron al comediante presentar una denuncia formal ante las autoridades del Ministerio Público. Los cibernautas alertaron sobre el riesgo inminente de robo de identidad o extorsión, ya que los delincuentes buscan vulnerar las aplicaciones bancarias vinculadas. El comediante evitó confirmar si acudió a las oficinas de la fiscalía para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

El atraco opacó la euforia deportiva de uno de los comediantes más influyentes del entorno digital mexicano. El incidente demostró la fragilidad de los asistentes frente a las mafias dedicadas al robo de autopartes y dispositivos móviles en eventos masivos. La seguridad pública enfrenta fuertes cuestionamientos de la prensa ante la evidente falla operativa en el operativo de vigilancia metropolitano.

Del barrio a los escenarios internacionales

Lalo Elizarrarás construyó una sólida trayectoria en el circuito del stand up comedy nacional desde hace varios años. El artista forjó su identidad mediante relatos costumbristas, inspirados directamente en su juventud dentro de los barrios populares de Iztapalapa. Su agudo sentido del humor retrata magistralmente la vida cotidiana, las carencias y el folclor urbano de la Ciudad de México.

Iztaparrasta celebrando el título del Cruz Azul. Foto de IG: Iztaparrasta

El prolífico creador logró conectar con audiencias masivas gracias a su lenguaje coloquial y rotunda autenticidad frente al micrófono. Sus monólogos, anécdotas callejeras y colaboraciones en exitosos podcasts dominan las listas de reproducción de todas las plataformas de audio. El comediante trasladó con rotundo éxito sus rutinas desde los pequeños foros independientes hacia los teatros más prestigiados del país.

Esta creciente popularidad lo catapultó a la televisión abierta y a la producción de contenidos originales para diversas marcas transnacionales. La fama del 'Iztaparrasta' atrajo todos los reflectores durante la magna jornada inaugural del torneo de futbol más importante del planeta. Ahora, la triste noticia de su teléfono robado en pleno centro de la capital acapara las portadas de la prensa de espectáculos.