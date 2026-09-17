2026 K-EXPO MÉXICO: ¡El hallyu invade CDMX con comida, k-beauty y k-pop!

¡Prepárate para vivir la 2026 K-EXPO MÉXICO! Te contamos las fechas, lugar y eventos que podrás disfrutar si eres amante de la cultura coreana: desde k-beauty, comida y hasta conciertos de k-pop.

El fenómeno global conocido como Hallyu o la Gran Ola Coreana ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en un pilar fundamental del entretenimiento, la cosmética y la cultura pop en América Latina.

México se ha posicionado como uno de los epicentros de consumo más apasionados del continente. Para celebrar este lazo cultural y comercial entre Corea del Sur y nuestro país, llega a CDMX un megaevento interactivo que promete reunir lo mejor del entretenimiento, la tecnología y el estilo de vida asiático en un solo espacio: la 2026 K-EXPO MEXICO.

El objetivo de la exposición es brindar una experiencia inmersiva que conecta a los fanáticos con sus pasiones, así como abrir puentes de colaboración empresarial e industrial.

K-beauty en 2026 K-EXPO MÉXICO Canva

¿Cuándo y dónde es la 2026 K-EXPO MÉXICO?

Prepárate para la 2026 K-EXPO MÉXICO, del viernes 25 al domingo 27 de septiembre de 2026. La cita es en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (WTC) de la CDMX, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Si ya te estás anotando para pasar el fin de semana ahí, te tenemos una buena noticia: el acceso general a la 2026 K-EXPO MEXICO en el WTC es totalmente gratuito. No se requiere realizar ningún pago de boleto de entrada y tampoco requieres de un registro previo, de acuerdo con su página web oficial.

Sin embargo, como es un evento gratuito, es recomendable acudir con tiempo de anticipación, pues el flujo de acceso se regula de acuerdo con la capacidad máxima del inmueble.

2026 K-EXPO MÉXICO Canva

¿Qué actividades podrás encontrar en la 2026 K-EXPO MEXICO?

La 2026 K-EXPO MEXICO albergará zonas de exhibición masiva, pabellones interactivos, áreas gastronómicas, k-beauty y paneles dedicados a la tecnología, los videojuegos y los contenidos de televisión.

El universo audiovisual estará representado por espacios interactivos dedicados a los k-dramas y al cine surcoreano. Según información, habrá alianzas con casas productoras y plataformas como Netflix para participar en dinámicas y actividades que todo doramaniaco necesita.

La zona de K-Beauty albergará a gigantes de la industria cosmética global; los visitantes podrán experimentar rutinas de higiene facial de múltiples pasos, recibir asesorías personalizadas para su tipo de piel, observar demostraciones en vivo de maquillaje inspiradas en la estética de los idols y probar las últimas innovaciones en mascarillas, sueros y protectores solares.

2026 K-EXPO MÉXICO Embajada de la República de Corea en México

También podrás disfrutar de los sabores tradicionales de Corea en la zona culinaria del evento. Se realizarán cooking shows impartidos por chefs que enseñarán a preparar platillos populares como el tteokbokki, el bibimbap o el pollo frito al estilo coreano.

Además, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de snacks populares, bebidas, ramyeon instantáneo y varios productos.

Concierto y fan meeting de K-pop

El viernes 25, se llevará a cabo un fan meeting con ALPHA DRIVE ONE, que permitirá interactuar cara a cara con los integrantes del grupo de K-pop.

Mientras que el sábado 26 de septiembre en las instalaciones del Pepsi Center WTC, se llevará a cabo el KOREA SPOTLIGHT, un concierto que contará con las actuaciones de WINNER, SOYOU, DAYOUNG, ALPHA DRIVE ONE y TOUCHED.

Asimismo, la apertura del escenario musical dará protagonismo al talento local mediante la participación del equipo ganador del certamen "K-POP Cover Dance All-Stars in Mexico".