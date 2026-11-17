Aunque millones de personas lo recuerdan por películas como Matilda y Batman regresa, Danny DeVito no siempre estuvo interesado en dedicarse a la actuación. Antes de llegar a Hollywood, el estadounidense tuvo un oficio que lo llevó a trabajar en lugares poco convencionales.

¿Por qué Danny DeVito trabajaba con cadáveres?

Mucho antes de aparecer frente a las cámaras, Danny DeVito se ganaba la vida como peluquero y estilista en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue su hermana mayor, Angela, quien le ofreció empleo en su salón de belleza después de que terminara la secundaria.

El futuro actor no tenía planes de ingresar a la universidad, por lo que aceptó la propuesta familiar. Sin embargo, para ejercer este oficio, primero tuvo que estudiar en una escuela de belleza y conseguir su licencia estatal de cosmetología.

Lo que comenzó como un trabajo convencional cambió cuando una de sus clientas falleció. Los familiares de la mujer se pusieron en contacto con el joven estilista para solicitarle un último servicio antes de despedirse de ella.

Así lo contó el propio Danny DeVito en diciembre de 2022, durante su participación en The Always Sunny Podcast, donde explicó que aquella experiencia no fue un caso aislado y que posteriormente recibió encargos similares.

Su labor consistía en arreglar el cabello de las personas fallecidas, quienes ya habían sido preparadas por el personal funerario. Utilizaba productos fijadores, formaba rizos y daba volumen al peinado antes de que comenzara la ceremonia de despedida.

La confesión sorprendió a sus compañeros de It's Always Sunny in Philadelphia, quienes bromearon con la posibilidad de incorporar aquella experiencia a uno de los episodios de la comedia.

Antes de iniciar su carrera en Hollywood, Danny DeVito trabajó como estilista en el salón de belleza de su hermana. IG dannydevito

¿Cómo pasó Danny DeVito de ser peluquero a convertirse en actor?

Curiosamente, su trabajo en el salón de belleza fue el que le permitió descubrir la actuación. Su hermana quería ampliar los servicios que ofrecía a sus clientas e incorporar una sección especializada en maquillaje profesional.

Para aprender nuevas técnicas, DeVito viajó a Nueva York, donde encontró a una instructora que impartía clases particulares y trabajaba en la Academia Estadounidense de Arte Dramático.

La profesora le explicó que debía inscribirse en la institución para poder recibir las lecciones. Aunque su intención original era mejorar sus habilidades como maquillador, el joven comenzó a interesarse por las actividades relacionadas con la interpretación.

El contacto con otros estudiantes y las clases de actuación despertaron su curiosidad por el teatro. DeVito decidió cambiar sus planes profesionales y apostar por una carrera dentro del mundo del entretenimiento.

En 1965 consiguió su primer papel remunerado en la obra teatral The Contrast. Durante sus primeros años como actor también conoció a Michael Douglas, con quien establecería una amistad y colaboraría en diferentes proyectos cinematográficos.

Danny DeVito se especializó en cosmetología antes de descubrir su interés por el teatro y la actuación. Grosby Group

Las películas que llevaron a Danny DeVito al éxito en Hollywood

Una década después de comenzar su carrera teatral, Danny DeVito participó en Atrapado sin salida (1975), película protagonizada por Jack Nicholson que consiguió cinco premios Oscar, incluido el reconocimiento a mejor película.

Su popularidad aumentó en 1978 gracias a la serie de televisión Taxi, donde interpretó a Louie De Palma, personaje por el que obtuvo un premio Emmy y un Globo de Oro.

Durante las siguientes décadas, el estadounidense participó en producciones que lo acercaron a distintas generaciones de espectadores, entre ellas

Gemelos (1988).

Batman regresa (1992).

Matilda (1996).

Hércules (1997).

Jumanji: El siguiente nivel (2019).

Danny DeVito se convirtió en uno de los villanos del universo de Batman con su participación en Batman regresa (1992). DC

Además de su trabajo como actor, DeVito incursionó en la dirección y producción cinematográfica. A través de su compañía Jersey Films estuvo involucrado en proyectos como Pulp Fiction, Gattaca y Erin Brockovich.

En 2010 ingresó al Salón de la Fama de Nueva Jersey, el mismo estado donde comenzó su trayectoria profesional como estilista.