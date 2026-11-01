José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación tras semanas de rumores 

José Eduardo Derbez y Paola Dalay este 1 de noviembre confirmaron una noticia que desde hace unas semanas era un rumor: están separados. Después de siete años juntos y una hija en común, el actor y la influencer terminaron su relación.

Por medio de un video publicado en Instagram, el hijo de Eugenio Derbez y Paola Dalay compartieron un mensaje a sus seguidores, así como al público en general para dar a conocer que decidieron separarse.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman separación

En el video que se subió a la cuenta de José Eduardo Derbez se ve a ambos de negro y con un semblante serio. Fue Paola Dalay la primera en tomar la palabra.

“Queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”.

José Eduardo Derbez continuó y fue quien compartió la noticia de la separación, afirmando que el proceso lo han llevado a cabo con amor y respeto, tanto por su hija como por el tiempo que él y Paola compartieron.

Instagram: Paola Dalay

“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

El hijo de Victoria Ruffo mencionó que aunque ya había rumores de su separación es hasta ahora que se sintieron preparados para confirmar que sí están separados.

Instagram

“Como dice Paola, si no lo habíamos dicho antes tampoco sabíamos cómo decirlo, ni nosotros sabíamos qué onda. Pues bueno, nomás para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos y siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

Finalmente, Paola Dalay compartió que aunque ella y José Eduardo Derbez terminaron su romance, habrá ocasiones en las que los verán juntos, especialmente por su hija.

“Nos seguirán viendo juntos a veces”.

Los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Semanas atrás, los rumores de una separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay surgieron después de que el actor realizara un viaje a España de varias semanas por trabajo en el que estuvo acompañado de su hija Tessa, sin embargo, la influencer se quedó en México.

A su regreso al país, le cuestionaron a José Eduardo Derbez si es que se había separado de la madre de su hija, pero el actor tomó las preguntas con humor y evitó dar una respuesta concreta, al igual que Paola, quien días atrás también había hablado con los medios sobre, hasta ese momento, el supuesto fin de su romance.

Sin embargo, hace unos días ambos aparecieron en la alfombra roja de un evento, además que José Eduardo lanzó un capítulo de su podcast “Mixologando” en el que Paola fue la invitada, calmando así los rumores de su separación, hasta ahora que ambos confirmaron el fin de su romance que comenzó en 2019. En junio del 2024 ambos se convirtieron en padres de su primera hija, Tessa.