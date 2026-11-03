Nicolas Cage asegura que no tiene hogar y vive en hoteles; ¿qué pasó con su mansión en Malibú?

Nicolas Cage es uno de los actores más reconocidos de Hollywood gracias a su participación en películas como Contra/Cara, La leyenda del tesoro perdido y Ghost Rider. A lo largo de su carrera ha interpretado a diferentes personajes, pero recientemente llamó la atención por una declaración relacionada con su vida personal.

Aunque el famoso suele hablar sobre sus proyectos en el cine y la televisión, esta vez sorprendió al público al compartir una situación que ha cambiado su vida.

Cortesía HBO

Todo ocurrió durante su participación en L.A. Comic Con, evento en el que convivió con sus seguidores y respondió algunas preguntas. Una de ellas estaba relacionada con sus planes para celebrar Halloween, una fecha que acostumbra disfrutar junto a su familia.

Sin embargo, lo que parecía una conversación sobre disfraces y dulces terminó con una confesión inesperada, pues el actor de 62 años reconoció que actualmente no tiene un hogar en el que pueda quedarse.

Nicolas Cage revela que no tiene hogar y vive en hoteles

Mientras hablaba sobre cómo pasaría Halloween, Nicolas Cage sorprendió a los asistentes al explicar que su situación actual es muy diferente a la de otros años, debido a que no puede permanecer en su residencia de Malibú.

“Ahora mismo estoy un poco sin hogar”.

Después de pronunciar estas palabras, el famoso explicó que ha tenido que hospedarse en diferentes hoteles porque su propiedad enfrenta problemas que todavía no se han solucionado.

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Además, lamentó que esta situación le impidiera continuar con una de las tradiciones que más disfruta durante Halloween: recibir a los niños que llegan a pedir dulces.

“Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles y no tengo a los niños que normalmente vienen a pedir dulces y cuya visita me gustaría disfrutar esta noche”.

A pesar de los inconvenientes, el protagonista de Ghost Rider no quería dejar pasar la celebración, por lo que tenía pensado salir a pedir dulces acompañado de su hija August, de cuatro años.

¿Por qué Nicolas Cage no tiene hogar y qué pasó con su mansión?

Los problemas en la residencia de Nicolas Cage comenzaron el pasado 8 de septiembre, cuando un enorme socavón se formó en el terreno de su propiedad, ubicada en Malibú, California.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el hundimiento ocurrió debido a una fuerte erosión costera, un fenómeno que provoca el desgaste del terreno por la acción del mar.

El agujero alcanzó aproximadamente nueve metros de largo por nueve metros de ancho y destruyó la entrada para vehículos de la mansión, la cual fue adquirida por el actor en 2024 por 10.5 millones de dólares.

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Las imágenes del lugar mostraron los daños que dejó el hundimiento, entre ellos fragmentos de concreto y asfalto que terminaron dentro del enorme agujero. También se observaron otros objetos, como un baño portátil y materiales que cayeron durante el incidente.

Afortunadamente, cuando ocurrió el colapso, la residencia estaba desocupada y las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó herida.

El socavón también afectó a los vecinos de Nicolas Cage

Las consecuencias del incidente no se limitaron a la propiedad del actor, ya que el hundimiento provocó daños en Sea Level Drive, la única calle que permite entrar y salir del sector afectado.

Debido a las condiciones del camino, las autoridades consideraron que existían riesgos para quienes viven en la zona, especialmente porque el paso de vehículos de emergencia podía verse comprometido.

Por esta razón, el ayuntamiento mantuvo órdenes de evacuación y restricciones para ocupar 31 propiedades, incluida la mansión de Nicolas Cage.

¿Qué ha hecho Nicolas Cage para proteger su mansión?

Ante los daños registrados en su propiedad, Nicolas Cage comenzó a realizar gestiones para evitar que la situación empeorara y proteger su residencia de nuevos problemas relacionados con el mar.

Según información publicada por Page Six, el actor consiguió permisos para colocar sacos de arena en la zona de playa y en el exterior de su vivienda.

Estas medidas tenían como objetivo reducir los posibles daños provocados por el oleaje, mientras se determinaban los trabajos necesarios para atender el terreno afectado.

También recibió autorización para retirar restos de asfalto y realizar excavaciones que permitieran obtener muestras del suelo, con la intención de conocer mejor las condiciones del lugar.