Cristian Castro es uno de los artistas más queridos en México. Con temas románticos y baladas pop, el cantante logró conquistar a generaciones enteras y entrar en miles de hogares con éxitos que marcaron época.

Sin embargo, detrás de su imagen de cantante pop, existe una faceta poco conocida que ha sorprendido a muchos de sus seguidores: su pasión por el heavy metal.

Aunque en varias ocasiones ha dejado ver su gusto por este género musical, no todos saben que incluso formó su propia banda de metal y adoptó un nombre artístico completamente distinto para este proyecto. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuál fue el primer éxito de Cristian Castro?

El cantante debutó en la música en 1992, cuando apenas tenía 18 años, con el lanzamiento de su álbum Agua Nueva. Fue gracias al tema “No podrás” que comenzó a posicionarse como una de las grandes voces del pop latino.

A lo largo de su trayectoria, Cristian Castro ha recibido importantes nominaciones y reconocimientos en premiaciones como los Grammy, Latin Grammy Awards, Premios Billboard de la Música Latina y Premios Juventud.

Cristian Castro y la banda de metal que formó Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuál es la banda de metal de Cristian Castro?

Aunque el público lo convirtió en uno de los máximos exponentes de las baladas románticas, Cristian Castro nunca ocultó su amor por el metal.

Fue en 2016 cuando logró cumplir uno de sus sueños personales al formar su propia banda de heavy metal llamada La Esfinge.

La agrupación está integrada por:

Luis Quintero – baterista

Luis Quintero – baterista Alexeii Torres – bajista

César “Vampiro” – guitarra principal

Para este proyecto, Cristian Castro incluso adoptó otro nombre artístico y se presenta como “Lügh Draculea”, dejando atrás por un momento su imagen de cantante pop.

“Lloviendo estrellas” en versión metal

Su pasión por el metal también lo llevó a reinventar algunos de sus mayores éxitos musicales. Uno de los más comentados fue “Lloviendo estrellas”, canción incluida en su álbum Azul de 2001.

El cantante sorprendió al lanzar una versión mucho más oscura y potente del tema, con arreglos inspirados en el heavy metal, colaboración que realizó junto a la banda argentina Asspera.

La reacción del público fue inmediata. Muchos seguidores mostraron sorpresa por este cambio de género, mientras que otros celebraron que Cristian Castro continúe explorando nuevas facetas musicales y cumpliendo sueños personales dentro del metal.

El video publicado en YouTube logró sumar miles de reacciones y comentarios positivos de fans que disfrutaron escuchar uno de sus clásicos bajo una propuesta completamente distinta.

Cristian Castro y la banda de metal que formó Foto: Cuartoscuro.com

Sin duda, Cristian Castro continúa reinventándose y demostrando que su pasión por la música va mucho más allá del pop romántico. Y tú, ¿ya conocías esta faceta metalera del cantante?