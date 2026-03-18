La Chiquitibum: El origen de la primera novia del Mundial 

El mundo unido por un balón fue el título del tema original de la Copa del Mundo México 86. Tal cual, los ojos de los amantes del balompié estaban puestos en el país al ser, por segunda vez, sede del campeonato. Pique, la icónica mascota, estaba en todos lados, la ola –hoy algo común en cada encuentro deportivo o concierto– nació en los estadios mexicanos… y en medio de todo eso surgió una mujer que hechizó a todos. Nadie sabía su nombre, pero todos conocían la porra que cantaba en un comercial de televisión de Carta Blanca. Era Mar Castro La Chiquitibum, el primer fenómeno viral en tiempos antes del internet.

Cabello rizado rojizo, mirada seductora, aretes grandes, una playera con el logo de Carta Blanca en el pecho, cortada para que quedara mejor y un pompón rojo catapultó a la mexicana con ascendencia española a la fama inmediata cuando el comercial, que se grabó en el Estadio Azteca, salió al aire.

Ella fue abrazada por un tsunami de popularidad. Estaba en todos lados, hasta llegó a las instalaciones de Excélsior, en Bucareli 1, para realizar una sesión fotográfica en las rotativas, derrochando una personalidad dulce y belleza capaz de atraer reflectores.

Mar tenía 20 años de edad y era estudiante de arte dramático, bailarina de ballet y jazz en ese momento, después, en una entrevista con Jacobo Zabludovsky para el noticiero 24 Horas, la joven compartió cómo fue que llegó al comercial.

“La verdad es que tengo muchos compañeros que se dedican a la publicidad, entonces me invitaron. Me gustó participar en parte en este mundial de futbol y no me imaginé el éxito que iba a tener realmente”, comentó.

Pero detrás de esa imagen que todo el mundo pudo ver gracias al comercial, había una chica con pensamientos más profundos y enfocada en lo que quería, con la firme intención de mantener viva su pasión por el teatro y no quedarse atrapada en un sólo personaje.

“No pensé que fuera a tener esta repercusión, me halaga mucho este hecho, pero hubiera preferido esa reacción de la gente saliendo del teatro después de hacer uno de mis personajes tanto para niños como de teatro clásico o didáctico. Me pone nerviosa porque es un espejismo, digo: ‘no puede ser que por algo tan simple haya resultado eso’.

“Un poco robé cámara, espero también robar cámara en el teatro. Me ha dado una imagen, pero es un personaje más de los que puedo hacer, quiero reconocer que Mar Castro puede dar una señora obesa, una embarazada, muchos personajes, no quiero que piensen que Mar Castro es esa persona que están viendo en el comercial, me ponía tensa el pensar que la gente se iba a encontrar una muchacha que se movía así y muy escotada, y realmente no soy yo es lo que querían que hiciera y como actriz lo hice”, explicó durante la entrevista.

Así fue la visita que tuvo a las oficinas de Excélsior. Archivo Excélsior

Amante de la poesía existencialista, de las letras de Miguel Acuña y los textos de William Shakespeare, actriz en aquel momento de la puesta en escena Sonata de espectros y próxima a estar en la telenovela El camino secreto – donde compartió set con Daniela Romo, Salvador Pineda y Pedro Armendáriz Jr., entre otros– Mar, como buena actriz, estaba convencida de que el personaje que hizo en el comercial de televisión necesitaba tener esa personalidad latina que hay en México, así que no dudó en poner de su imaginación a la creación de La Chiquitibum.

“El cortar la camiseta fue una casualidad fue porque me quedaba muy pequeñita y pues era Carta Blanca y tuve que darle publicidad a la cerveza, la corté para que se abriera un poco más, también era la idea de darle un poco de salsa al comercial, yo no pienso que sea la causante de todo sino que es el momento que está pasando México ahora, es el evento, que la gente está muy emocionada, bueno, todos los países, México está ganando, bueno, de hecho no creo que haya perdido.

“Es todo en conjunto, la salsa de la sangre latina y una pequeña parte mía. No pensé que fuera a tener esta repercusión, me halaga mucho este hecho. Espero tener la misma fuerza en otros trabajos que haga, mucho antes del comercial tenía previsto comenzar una telenovela donde participo que se llama El camino secreto, con el señor Emilio Larrosa, la dirige Pepe Rendón y desde antes ya estaba preparada, pero se adelantó el comercial”, agregó quien también fue conocida como La novia del mundial.

Hasta se dio tiempo de hojear una edición diaria de Excélsior. Archivo Excélsior

Después de México 86, Mar continuó con proyectos artísticos, pero se retiró de la vida pública en este país. Se mudó a Los Ángeles y ahí se desarrolló detrás cámaras a través de la casa productora que fundó. También dedicó su vida a la poesía y, en ocasiones, al canto. Ella continúa residiendo en California y mantiene activa su cuenta de Instagram.