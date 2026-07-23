La historia de Back to Black, el disco que convirtió a Amy Winehouse en una leyenda

Mucho antes de que su nombre quedara ligado a los excesos y a una muerte prematura, Amy Winehouse ya había llamado la atención por una voz distinta y una forma muy personal de escribir canciones.

Sin embargo, fue con Back to Black, publicado en 2006, cuando dejó de ser una promesa de la música británica para convertirse en una artista conocida en todo el mundo.

El álbum llegó apenas tres años después de Frank, su primer disco, pero el cambio fue evidente. Amy dejó atrás el sonido más relajado de su debut para presentar un trabajo mucho más íntimo, inspirado en una etapa complicada de su vida y acompañado por una producción que recuperó el soul y el pop de los años sesenta.

Casi dos décadas después, Back to Black sigue siendo considerado el álbum más representativo de su carrera.

Amy Winehouse escribió Back to Black inspirada en una ruptura que marcó su vida. Amazon

De una joven promesa a una estrella internacional

Cuando Frank salió al mercado en 2003, Amy Winehouse tenía apenas 20 años. El disco recibió buenas críticas, obtuvo nominaciones importantes en Reino Unido y permitió que la cantante comenzara a hacerse un nombre dentro de la industria musical.

Ese éxito hizo que hubiera una gran expectativa sobre su siguiente trabajo. Pero en lugar de repetir la fórmula que ya le había funcionado, Amy decidió tomar otro camino.

Las nuevas canciones eran más personales y hablaban de experiencias que estaba viviendo en ese momento. El resultado fue un disco con once temas donde el desamor, la culpa y la dificultad para superar una relación se convirtieron en el hilo conductor.

Back to Black fue el álbum que llevó a Amy Winehouse al éxito internacional. IMDb

La ruptura que inspiró Back to Black

La historia detrás del álbum está ligada a la relación entre Amy Winehouse y Blake Fielder-Civil.

Después de separarse, la cantante comenzó a escribir canciones sobre lo que estaba sintiendo. Tiempo después reconocería que prácticamente todo el disco nació de esa etapa de su vida y de la necesidad de expresar emociones que hasta entonces no había plasmado en sus letras.

La canción que da nombre al álbum resume esa historia. “Back to Black” habla de una mujer que intenta seguir adelante mientras la persona que ama regresa con una expareja.

La letra fue escrita desde una experiencia muy personal, aunque terminó conectando con miles de personas que se identificaron con el tema.

Aunque “Rehab” fue el sencillo que alcanzó mayor popularidad, la propia historia de Back to Black terminó definiendo el tono del álbum completo.

Mark Ronson y Amy Winehouse crearon juntos el sonido de Back to Black. IG amywinehouse

El encuentro con Mark Ronson que cambió el disco

Otro nombre indispensable en esta historia es el del productor Mark Ronson.

La primera vez que trabajaron juntos fue en Nueva York. Durante esa reunión, Amy pasó varias horas compartiendo música de grupos femeninos de los años sesenta, entre ellos The Shangri-Las, The Shirelles y The Angels, artistas que sirvieron como referencia para el sonido que buscaba.

Después de aquella conversación, Ronson creó un riff de piano y una base rítmica muy sencilla. A Amy le gustó de inmediato y comenzó a escribir la letra de “Back to Black” casi al instante.

Esa canción fue la primera colaboración entre ambos y también el punto de partida para el resto del álbum.

Más adelante se incorporaron músicos de The Dap-Kings, quienes ayudaron a darle ese sonido inspirado en el soul clásico que terminó distinguiendo al disco.

Back to Black mezcló soul, jazz y pop con letras inspiradas en experiencias reales. Especial

Un álbum que cambió la carrera de Amy Winehouse

Cuando Back to Black salió a la venta en octubre de 2006, la respuesta del público fue inmediata.

El álbum alcanzó certificaciones multiplatino en distintos países y llevó a Amy Winehouse a escenarios donde hasta entonces era prácticamente desconocida.

Canciones como “Rehab”, “You Know I’m No Good”, “Love Is a Losing Game” y “Back to Black” se convirtieron en algunos de los temas más escuchados de ese año.

El éxito también quedó reflejado en los premios. Gracias a este trabajo, la cantante ganó reconocimiento internacional y terminó consolidándose como una de las voces más importantes de su generación.

Además, el estilo musical del disco abrió espacio para que otras intérpretes apostaran por sonidos inspirados en el soul y el jazz. Con el paso de los años, artistas como Adele, Duffy y Lorde han sido relacionadas con la influencia que dejó Amy Winehouse en la música contemporánea.