¡Ni te imaginas! A las manos de quién fue a parar la fortuna de Amy Winehouse

Amy Winehouse dejó una huella imborrable en la música gracias a su inconfundible voz y a éxitos como Rehab, Back to Black y You Know I'm No Good. Sin embargo, su muerte el 23 de julio de 2011, cuando apenas tenía 27 años, conmocionó al mundo y abrió una serie de interrogantes sobre el destino de su patrimonio.

Una de las más recurrentes fue quién heredó su fortuna y qué ocurrió con los millones que generó durante su carrera.

¿Qué le pasó a Amy Winehouse?

La intérprete fue encontrada sin vida en su casa del barrio londinense de Camden. Tras una investigación, las autoridades concluyeron que su fallecimiento fue consecuencia de una intoxicación etílica accidental.

La fortuna de la cantante continuó generando millones después de su muerte. IMDb

Los análisis revelaron que tenía un nivel de alcohol en sangre muy superior al límite legal en Reino Unido, lo que terminó provocando su muerte.

Su partida no solo dejó un enorme vacío en la industria musical, sino que también dio inicio a un proceso legal relacionado con su herencia.

¿Quién heredó la fortuna de Amy Winehouse tras su muerte?

A diferencia de otras celebridades, Amy Winehouse nunca dejó firmado un testamento. Esto significó que la distribución de sus bienes se realizara conforme a las leyes de sucesión del Reino Unido.

Sus padres se convirtieron en los principales herederos de su patrimonio. Grosby

Como la cantante estaba divorciada al momento de su fallecimiento y no tenía hijos, los beneficiarios legales fueron sus padres, Mitch Winehouse y Janis Winehouse, quienes heredaron por partes iguales el patrimonio neto de la artista.

En aquel momento, diversos informes legales estimaron que la fortuna de Amy ascendía a alrededor de cuatro millones de dólares, una cifra que ya contemplaba el pago de impuestos y otras obligaciones financieras.

Aunque el monto era considerable, muchos especialistas señalaron que resultaba menor al potencial económico que había alcanzado su carrera, ya que sus problemas personales y el elevado ritmo de gastos habían reducido parte de su patrimonio durante sus últimos años de vida.

Así creció la fortuna de Amy Winehouse después de su muerte

Paradójicamente, el valor comercial de Amy Winehouse aumentó tras su fallecimiento. Las ventas de sus discos se dispararon nuevamente en todo el mundo y sus canciones regresaron a las listas de popularidad.

Las ventas de Back to Black impulsaron nuevamente el valor de su legado.

A ello se sumaron las regalías por derechos de autor, licencias, reediciones de sus álbumes, documentales, mercancía oficial y, más recientemente, el interés renovado generado por su película biográfica Back to Black, que volvió a colocar su nombre entre las figuras más comentadas de la industria musical.

Con el paso de los años, la marca Amy Winehouse ha seguido produciendo ingresos importantes, administrados por el patrimonio familiar.

¿Blake Fielder-Civil heredó dinero de Amy Winehouse?

Uno de los episodios más polémicos ocurrió varios años después de la muerte de la cantante. Blake Fielder-Civil, exmarido de Amy, buscó obtener una parte de la herencia argumentando que había compartido con ella los años en los que compuso algunos de sus mayores éxitos.

Blake Fielder-Civil intentó reclamar parte de la herencia de su exesposa. IMDb

Según diversos medios británicos, el exesposo llegó a reclamar cerca de 1.8 millones de dólares. La familia Winehouse rechazó tajantemente esa posibilidad y recordó que ambos se habían divorciado en 2009, dos años antes del fallecimiento de la cantante.

Al no existir un vínculo matrimonial vigente ni aparecer como beneficiario legal, Blake no recibió ninguna parte del patrimonio. Su petición fue ampliamente criticada por seguidores de la artista, quienes consideraban que no tenía derecho sobre los bienes de Amy.

¿En qué se utiliza actualmente el dinero de Amy Winehouse?

Parte del dinero generado por la obra de Amy Winehouse también ha servido para impulsar la Fundación Amy Winehouse, creada por sus padres poco después de su fallecimiento.

La organización trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad, programas de prevención de adicciones, apoyo a la salud mental y proyectos destinados a mujeres en proceso de recuperación.

La Fundación Amy Winehouse utiliza parte del legado de la cantante para apoyar a jóvenes vulnerables

De esta manera, el legado de la cantante trasciende su carrera musical. Aunque Amy Winehouse partió demasiado pronto, sus ingresos buscan ayudar a personas que enfrentan dificultades similares a las que ella vivió durante gran parte de su vida.