¿Qué le pasó a Roberto Carlos? El cantante de 85 años fue hospitalizado

El cantante brasileño Roberto Carlos fue hospitalizado, informó su equipo de comunicación. La noticia generó preocupación entre los fans del artista originario de Cachoeiro de Itapemirim, ciudad ubicada en el estado de Espírito Santo.

Actualmente, el cantante tiene 85 años, una edad que no ha sido límite para seguir con sus presentaciones y conciertos internacionales, además de que sigue grabando música nueva.

El intérprete de "Lady Laura", "Amada amante" y "Detalles" es reconocido mundialmente por ser uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música en portugués y español. Su repertorio romántico ha trascendido generaciones y fronteras, permitiéndole conquistar al público de América Latina, Estados Unidos y Europa gracias a canciones que se convirtieron en clásicos de la música romántica.

Por lo anterior, cuando se habla de su estado de salud, es algo que siempre trasciende y se vuelve tendencia, debido, principalmente, a la preocupación de sus fans alrededor del mundo.

Hospitalizan al cantante Roberto Carlos

Cantante Roberto Carlos. Especial

Por medio de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, el equipo de comunicación del cantante Roberto Carlos informó que este sería hospitalizado.

De acuerdo con lo informado, el artista ingresó al hospital para ser sometido a una cirugía de vesícula mediante videolaparoscopia, previamente programada.

Pese a que el motivo por el que fue hospitalizado fue algo programado, sus fans se preocuparon por el estado de salud del cantante.

Sin embargo, su equipo de prensa dio calma a sus seguidores al comentar que el cantante estaba tranquilo y siguiendo todas las indicaciones médicas.

La recuperación es rápida y no interferirá con la agenda de conciertos ya programada. Agradecemos a todos por las muestras de cariño”, concluyó el comunicado.

Seguidores dan aliento al artista brasileño

Cantante Roberto Carlos. Especial

En la publicación del comunicado, los seguidores del cantante no dudaron en mandarle palabras de aliento.

Entre los comentarios se lee:

Recupérate pronto, rey.

Todo bien. Dios ante todo y todos. Dios te bendiga.

Que Dios te bendiga y proteja. Orando por ti .

Dios te bendiga grandemente y te proteja. Dios es bueno todo el tiempo.

Mucha salud para ti mi rey, que Dios te bendiga.

¿Quién es Roberto Carlos?

Cantante Roberto Carlos. Especial

Conocido como "El Rey" (O Rei), ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, grabó canciones en portugués, español, inglés e italiano y ha mantenido una carrera vigente durante más de seis décadas.

Es una figura comparable en Brasil a lo que representan Julio Iglesias en España o José José en México por su impacto cultural.

Desde niño mostró un gran talento para la música y comenzó cantando en programas de radio. A los seis años sufrió un accidente con un tren que provocó la amputación de parte de su pierna derecha, por lo que desde entonces utiliza una prótesis, pero eso no frenó su carrera.

En la década de 1960 lideró el movimiento musical Jovem Guarda, una mezcla de rock, pop y baladas juveniles que revolucionó la música brasileña junto con artistas como Erasmo Carlos y Wanderléa.

¿Es complicada una cirugía de vesícula mediante videolaparoscopia?

En términos generales, no suele considerarse una cirugía complicada cuando se realiza de forma programada y el paciente está en condiciones estables.

La colecistectomía por videolaparoscopia (extirpación de la vesícula biliar mediante pequeñas incisiones y una cámara) es actualmente el tratamiento estándar para la mayoría de los problemas de vesícula, como los cálculos biliares.

La intervención suele durar entre 45 minutos y dos horas, dependiendo de cada caso. Al ser mínimamente invasiva, generalmente provoca menos dolor, deja cicatrices más pequeñas y permite una recuperación más rápida que la cirugía abierta.

La recuperación suele ser favorable. Muchas personas reciben el alta el mismo día o al día siguiente de la operación y pueden retomar actividades ligeras en aproximadamente una semana, mientras que la recuperación completa suele tomar entre 2 y 4 semanas, dependiendo de la edad, el estado de salud y la evolución de cada paciente.