Feria de la Manzana 2026: qué artistas estarán, fechas y precios de los boletos

La Gran Feria de la Manzana regresará a Zacatlán, Puebla, con una cartelera que incluye conciertos de Yuridia, Espinoza Paz, La Arrolladora Banda El Limón y otros artistas. Durante diez días, los asistentes podrán disfrutar de diferentes géneros musicales, además de actividades culturales, gastronomía y juegos mecánicos.

En su edición número 84, esta tradicional celebración se realizará del 7 al 16 de agosto de 2026. La entrada general tendrá un costo de 100 pesos, aunque también habrá boletos para las zonas Plata, Oro y VIP, con precios diferentes para cada espectáculo.

¿Qué artistas estarán en la Feria de la Manzana 2026?

Uno de los principales atractivos de la feria será su programa musical, integrado por exponentes de la música regional mexicana, banda, reguetón y agrupaciones románticas. También se ofrecerá un espectáculo de lucha libre y una presentación inspirada en el K-Pop.

La cartelera completa del Teatro del Pueblo quedó organizada de la siguiente manera:

7 de agosto: BXS Bryndis x Siempre

8 de agosto: El Yaki

9 de agosto: El Trono de México

10 de agosto: Espectacular Show de Lucha Libre

11 de agosto: Las Guerreras K-Pop

12 de agosto: Grupo Aroma

13 de agosto: La Arrolladora Banda El Limón

14 de agosto: El Bogueto

15 de agosto: Yuridia

16 de agosto: Espinoza Paz

Las presentaciones estelares están programadas para comenzar a las 20:00 horas. Se recomienda llegar con anticipación, especialmente en las fechas de los artistas que podrían reunir a una mayor cantidad de público.

Precios de los conciertos de la Feria de la Manzana 2026

Cada boleto especial incluye el acceso al recinto ferial. Los costos cambian dependiendo del artista y de la zona elegida, mientras que la entrada general se mantendrá en 100 pesos para todos los espectáculos.

BXS Bryndis x Siempre

VIP: 600 pesos

Oro: 400 pesos

Plata: 250 pesos

General: 100 pesos

El Yaki

VIP: 700 pesos

Oro: 500 pesos

Plata: 300 pesos

General: 100 pesos

El Trono de México

VIP: 1,000 pesos

Oro: 700 pesos

Plata: 350 pesos

General: 100 pesos

Show de Lucha Libre

Filas 1 a 3: 500 pesos

Filas 4 a 6: 400 pesos

Filas 7 a 10: 200 pesos

General: 100 pesos

Facebook

Las Guerreras K-Pop

VIP: 500 pesos

Oro: 400 pesos

Plata: 200 pesos

General: 100 pesos

Grupo Aroma

VIP: 350 pesos

Oro: 250 pesos

Plata: 150 pesos

General: 100 pesos

Facebook

La Arrolladora Banda El Limón

VIP: 1,000 pesos

Oro: 700 pesos

Plata: 350 pesos

General: 100 pesos

El Bogueto

VIP: 700 pesos

Oro: 500 pesos

Plata: 300 pesos

General: 100 pesos

Facebook

Yuridia

VIP: 2,600 pesos

Oro: 1,700 pesos

Plata: 850 pesos

General: 100 pesos

Espinoza Paz

VIP: 1,000 pesos

Oro: 600 pesos

Plata: 350 pesos

General: 100 pesos

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Manzana 2026?

Las actividades se desarrollarán del 7 al 16 de agosto en la Unidad Deportiva Morelos, localizada en Zacatlán, Puebla. Los conciertos y espectáculos principales tendrán lugar en el Teatro del Pueblo.

Con el pago de la entrada general de 100 pesos, los visitantes podrán ingresar a la feria y observar los conciertos desde la zona general. En el caso de los niños, el acceso contempla el uso de diez juegos mecánicos infantiles sin pagar una cantidad adicional.

Los menores a partir de los tres años deberán contar con boleto y entrar acompañados por una persona adulta.

¿Cómo comprar boletos para la Feria de la Manzana?

Quienes deseen lugares numerados podrán elegir entre las zonas Plata, Oro y VIP. Las entradas especiales cuestan entre 150 y 2,600 pesos, de acuerdo con el espectáculo seleccionado, y ya incluyen el ingreso al recinto ferial.

Para la compra en línea se encuentra disponible el portal oficial del evento. Después de completar el pago, será necesario esperar 48 horas hábiles para cambiar el comprobante por un boleto físico en taquilla.

Otra opción es acudir a la Oficina de Tesorería de la Presidencia Municipal de Zacatlán, de lunes a sábado, entre las 11:00 y las 19:00 horas. También se venderán entradas en el Comité de Feria, de lunes a domingo, en un horario de 10:30 a 18:00 horas.

¿Qué otras actividades habrá en la feria?

Además de los conciertos, el evento contará con espacios gastronómicos, comerciales y artesanales.

Entre las actividades tradicionales destaca la Ceremonia de Coronación del 8 de agosto en el Zócalo. El 15 de agosto se realizará la celebración dedicada a la Virgen de la Asunción, patrona de los fruticultores, y el 16 de agosto tendrá lugar el Desfile de Carros Alegóricos.