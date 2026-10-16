Hilary Swank enfrenta las críticas por su maternidad a los 52 años y envía un contundente mensaje

A sus 52 años, Hilary Swank vive uno de los momentos más emocionantes de su vida familiar: espera a su tercer bebé. Sin embargo, el anuncio de su embarazo no solo ha despertado felicitaciones, sino también comentarios de personas que cuestionan su decisión de convertirse nuevamente en madre después de los 50.

Hilary Swank responde a las críticas por su embarazo a los 52 años

Ante las críticas, la actriz decidió alzar la voz y reflexionar sobre las diferencias de trato entre hombres y mujeres que forman una familia más tarde en la vida.

La protagonista de Million Dollar Baby espera a su tercer hijo junto a Philip Schneider y respondió a quienes consideran que es demasiado mayor para tener otro bebé. IG hilaryswank

Durante una conversación con Drew Barrymore para The Drew Barrymore Show, la actriz señaló que las mujeres suelen ser juzgadas con mayor severidad cuando deciden tener hijos a una edad avanzada, mientras que a los hombres no se les cuestiona de la misma manera.

Las mujeres reciben muchas críticas por tener hijos a una edad más avanzada, pero los hombres no, lo cual es interesante”, expresó Swank en un adelanto de la entrevista, cuya emisión completa está programada para el 20 de octubre.

Barrymore, de 51 años, coincidió con la reflexión de su invitada y destacó lo llamativo que resulta que algunos hombres se conviertan en padres incluso cerca de los 80 años sin recibir el mismo tipo de cuestionamientos.

Hilary Swank abordó esta diferencia durante una conversación con Drew Barrymore, quien también expresó su sorpresa ante el doble rasero. IG hilaryswank

¿Por qué critican a Hilary Swank por convertirse en madre a los 52?

Durante la charla, Swank recordó un comentario que recibió cuando anunció su primer embarazo. Una mujer cuestionó su decisión y le advirtió que era demasiado mayor para tener hijos, pues, según su perspectiva, quizá no viviría lo suficiente para acompañarlos durante todas las etapas de su vida.

La actriz compartió que aquella persona relacionó su preocupación con la pérdida de su propio padre, quien había fallecido cuando ella tenía poco más de 20 años.

La actriz recordó el comentario de una mujer que cuestionó su decisión y explicó por qué encontró una perspectiva distinta a partir de su propia historia familiar. IG hilaryswank

Aunque el comentario pudo interpretarse como un reproche, Swank explicó que encontró un punto de conexión con aquella experiencia. Su propio padre también fue una figura fundamental en su vida, por lo que comprendió el dolor que puede provocar una pérdida familiar.

Sin embargo, su reflexión tomó otro rumbo: para ella, haber tenido la oportunidad de compartir la vida con alguien tan importante vale la pena, incluso cuando existe la posibilidad de que esa persona no esté presente durante todas las etapas futuras.

De esta manera, la actriz respondió a las críticas sin dejar de reconocer la carga emocional que puede existir detrás de ellas.

Hilary Swank espera a su tercer bebé junto a Philip Schneider

El pasado 14 de octubre, la ganadora de dos premios Oscar anunció su embarazo mediante un divertido video publicado en Instagram, en el que apareció junto a su esposo, el empresario Philip Schneider, y sus mellizos, Aya y Ohm.

Después de convertirse en madre de los mellizos Aya y Ohm a los 48 años, la actriz vive con ilusión la llegada de su bebé en diciembre. IG hilaryswank

Con una puesta en escena de figuras fluorescentes que bailaban en la oscuridad, la actriz dejó ver su pancita y acompañó la publicación con una frase que hacía referencia a su próximo proyecto:

Muchas personas me han preguntado cuál será mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”.

Swank se convirtió en madre por primera vez a los 48 años, cuando dio la bienvenida a sus mellizos en 2023. Ahora, la familia se prepara para recibir a un nuevo integrante, cuyo nacimiento está previsto para diciembre.

Aya y Ohm están emocionados por convertirse en hermanos mayores y, según contó su mamá, ya comparten la noticia con otras personas. IG hilaryswank

En declaraciones a People, la actriz expresó la emoción y gratitud que sintió al descubrir que estaba embarazada. También reveló que sus pequeños están entusiasmados con la idea de convertirse en hermanos mayores.

Según contó, Aya y Ohm aprovechan cualquier oportunidad para compartir la noticia con otras personas e incluso preguntan constantemente si ya llegó la Navidad, pues esperan con ilusión el nacimiento del bebé.

Así ha vivido su maternidad Hilary Swank

En entrevistas anteriores, Swank ha explicado que convertirse en madre a una edad más avanzada le permitió llegar a esta etapa con mayor paciencia y comprensión. Aunque no había planeado esperar hasta casi los 50 años para tener hijos, considera que el momento en que ocurrió fue adecuado para ella.

La actriz defendió su decisión de volver a ser madre y puso sobre la mesa las críticas que enfrentan las mujeres por su edad. IG hilaryswank

La intérprete también ha hablado sobre cómo observar el mundo a través de los ojos de sus pequeños le ha devuelto la curiosidad por las cosas cotidianas y le ha permitido encontrar belleza en experiencias que antes podían pasar inadvertidas.

Ahora, mientras se prepara para recibir a su tercer hijo, Swank hace frente a los cuestionamientos por su edad y deja en claro que su experiencia como madre no se define únicamente por los años que tiene, sino por el vínculo que construye con sus hijos y la ilusión con la que espera esta nueva etapa familiar.