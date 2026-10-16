“Te veré de nuevo algún día”: el emotivo mensaje de Kate Cassidy para Liam Payne

A dos años de la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy lo recuerda con amor y cariño a través de unos emotivos videos que compartió en sus redes sociales, donde mostró algunos de los momentos que vivieron juntos.

El cantante británico permanece en la memoria de su familia, amigos y seguidores, quienes mantienen vivo su recuerdo y honran su legado musical. Su fallecimiento conmocionó a millones de fans que acompañaron su trayectoria desde sus años en One Direction y que continuaron apoyándolo durante su carrera como solista.

Kate Cassidy comparte emotivos videos junto a Liam Payne

A través de su Instagram, Kate Cassidy decidió recordar al cantante con dos videos que muestran momentos especiales de su relación.

En el primero aparece Liam Payne posando frente a un cielo adornado con un arcoíris, una imagen que la influencer acompañó con un breve pero emotivo mensaje: “Te amo por siempre y para siempre”.

En el segundo video se observa cómo el cantante la carga mientras ambos ríen y disfrutan del momento. Estas imágenes muestran una faceta íntima de su relación y forman parte del recuerdo que Kate quiso compartir con sus seguidores en el aniversario de su fallecimiento.

“Atesora cada momento con las personas que amas. Eternamente agradecida de que esta haya sido nuestra última hora, nuestro último video, nuestro último video juntos. Hasta la próxima vida. Te veré de nuevo algún día”, se lee en la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fans a los videos de Kate Cassidy?

Las publicaciones de Kate Cassidy generaron numerosas reacciones entre sus seguidores, con más de 100 mil interacciones, además de comentarios de usuarios que aprovecharon el momento para recordar al cantante.

Entre los mensajes, varios fans expresaron el cariño que todavía sienten por Liam Payne y enviaron palabras de apoyo a Kate por compartir estos recuerdos tan personales.

De esta manera, los videos se convirtieron en una oportunidad para que sus seguidores volvieran a expresar el afecto que le tenían al artista, cuya música y trayectoria continúan presentes entre quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

¿Qué le pasó a Liam Payne?

Liam Payne falleció a los 31 años, el 16 de octubre de 2024, tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el cantante había consumido alcohol y otras sustancias antes del incidente.

A dos años de su muerte, el recuerdo de Liam Payne permanece entre sus seres queridos y sus fans, quienes continúan evocando su vida, su música y los momentos que compartió con las personas que amó.