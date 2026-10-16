"El dinero de Rowling mata": la protesta contra la escritora que sacudió la alfombra de Harry Potter

La magia de Harry Potter quedó en segundo plano durante unos momentos en Londres. El jueves 15 de octubre, una protesta contra J.K. Rowling interrumpió la alfombra roja de una gala de Harry Potter and the Cursed Child, la obra teatral basada en el universo creado por la escritora británica.

Varias personas llegaron al exterior del Palace Theatre con máscaras y sombreros. En medio de la llegada de invitados, algunas se tendieron sobre la alfombra roja para llamar la atención sobre las posturas públicas de Rowling respecto a los derechos de las personas trans.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de una camiseta con la frase en inglés "Rowling money kills", que en español significa "El dinero de Rowling mata". El mensaje iba dirigido al respaldo económico de la autora a iniciativas relacionadas con su postura sobre los derechos basados en el sexo.

La intervención del personal de seguridad no tardó. Los manifestantes fueron retirados del lugar mientras continuaba la llegada de invitados al evento. Las imágenes de lo ocurrido comenzaron a circular en medios británicos y redes sociales.

¿Por qué protestaron contra J.K. Rowling en la gala de Harry Potter?

La protesta no surgió de la nada. Desde hace varios años, J.K. Rowling mantiene una disputa pública con activistas trans y organizaciones LGBTQ+ por sus declaraciones sobre la identidad de género y su defensa de los derechos de las mujeres desde una perspectiva centrada en el sexo biológico.

La escritora sostiene que sus posiciones buscan proteger los derechos de las mujeres y defender la libertad de expresión. Sin embargo, sus críticos consideran que algunas de sus declaraciones y el apoyo que ha dado a determinadas iniciativas legales perjudican a las personas trans.

La discusión también llegó al terreno económico. En 2025, Rowling anunció la creación del J.K. Rowling Women's Fund, un fondo destinado, según la propia autora, a respaldar acciones legales relacionadas con los derechos basados en el sexo.

Desde hace varios años, J.K. Rowling mantiene una disputa pública con activistas trans PA Images

Para quienes participaron en la protesta de Londres, el dinero de la escritora representa una parte importante del problema. Su reclamo apunta a que una figura con tanta influencia y recursos puede apoyar iniciativas que tienen consecuencias fuera del mundo del entretenimiento.

Entre las personas que acudieron a la gala estuvieron la presentadora Vanessa Feltz, Richard Arnold, Anne Hegerty y Angellica Bell, de acuerdo con los reportes sobre el evento.

El mensaje contra Rowling llega al universo de Harry Potter

La elección del lugar tampoco fue casual. Harry Potter and the Cursed Child es una producción teatral que amplía el mundo de la saga, una de las franquicias más reconocidas de la cultura popular.

Para los manifestantes, presentarse en un evento relacionado con Harry Potter permitía llevar el debate a un espacio con gran visibilidad. La protesta no se enfocó únicamente en las opiniones de Rowling, sino también en el dinero que genera su obra y en cómo puede utilizarse parte de su fortuna.

La controversia plantea una pregunta para quienes siguen la saga: ¿es posible separar las historias que marcaron su infancia de las posturas de su creadora?

Las respuestas no son iguales para todos. Algunas personas han decidido dejar de consumir productos relacionados con la franquicia, mientras que otras distinguen entre el universo ficticio y las opiniones personales de la escritora.

Para los manifestantes, presentarse en un evento relacionado con Harry Potter permitía llevar el debate a un espacio con gran visibilidad. PA Images

Además, integrantes del elenco de las películas de Harry Potter han expresado públicamente su respaldo a las personas trans, lo que ha marcado una diferencia entre la posición de Rowling y la de algunas figuras vinculadas con la saga.

Una polémica que sigue fuera de las redes sociales

Lo ocurrido en Londres demuestra que el conflicto alrededor de J.K. Rowling continúa presente y ya no se limita a las discusiones en internet. Los eventos culturales relacionados con Harry Potter también se han convertido en espacios donde sus detractores buscan hacer visible su rechazo.

Para una parte de la comunidad LGBTQ+, el tema tiene un significado personal: muchos lectores encontraron en los libros de Harry Potter historias sobre amistad, aceptación y pertenencia. Por eso, las posturas de la autora generan cuestionamientos entre quienes relacionan esos valores con la saga.

La protesta del 15 de octubre volvió a colocar esa contradicción frente al público. Con la frase "Rowling money kills" como principal consigna, los activistas cuestionaron el alcance de la influencia económica de la escritora.

La protesta del 15 de octubre volvió a colocar esa contradicción frente al público.

Mientras Harry Potter continúa presente en teatros y otros espacios de entretenimiento, la discusión sobre J.K. Rowling sigue abierta. Y esta vez, el desacuerdo llegó directamente a la alfombra roja de una de las producciones vinculadas con el mundo que la hizo famosa.