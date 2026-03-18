¿Grave? María Elena Saldaña 'La Güereja' es hospitalizada tras repentino desmayo

Con información de Sale el Sol, lo que parecía una velada tranquila terminó en susto. De acuerdo con lo relatado por Ana María Alvarado, María Elena Saldaña convivía con colegas tras asistir a un espectáculo de Alicia Villarreal y Lucía Méndez, cuando de pronto ocurrió el incidente.

En cuestión de segundos, María Elena Saldaña se desplomó, generando pánico entre los presentes. Personas cercanas reaccionaron de inmediato para auxiliarla, intentando que recuperara el conocimiento. El episodio, descrito como un desmayo repentino, dejó a todos en estado de alerta.

¿Qué provocó el desmayo de María Elena Saldaña?

Según los primeros reportes, la actriz habría sufrido un mareo derivado de una baja en la presión arterial. Tras el incidente, fue atendida en el lugar y posteriormente se confirmó que su estado mejoró con el paso de las horas.

Aunque no se han dado detalles oficiales sobre una hospitalización prolongada, la situación encendió las redes sociales, donde fans expresaron su preocupación por el estado de salud de 'La Guereja'.

María Elena Saldaña

Una racha de problemas de salud con 'La Guereja'

Este episodio no es aislado. En los últimos meses, María Elena Saldaña ha enfrentado diversas complicaciones de salud que han puesto en alerta a sus seguidores.

En noviembre pasado, la actriz sufrió una fuerte caída durante una grabación, golpeándose la cabeza. Aunque en ese momento se descartaron lesiones graves, el accidente obligó a su traslado a un hospital para realizarle estudios.

Además, se ha señalado que la intérprete padece condiciones como hipertensión y problemas relacionados con la presión arterial, factores que podrían influir en este tipo de episodios. A sus 62 años, estos antecedentes médicos han generado mayor inquietud en torno a su bienestar.

María Elena Saldaña

Una trayectoria que marcó a la televisión mexicana

Hablar de María Elena Saldaña es referirse a una de las figuras más queridas de la comedia en México. Su personaje de ‘La Güereja’ se convirtió en un ícono de la televisión, consolidándose en programas de gran popularidad como La Güereja y algo más.

Con una carrera que abarca décadas, la actriz ha destacado por su estilo único, combinando humor blanco con crítica social, lo que le ha ganado el cariño de varias generaciones.

María Elena Saldaña en su papel de La Güereja

Preocupación y mensajes de apoyo

Tras darse a conocer la noticia, redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para la actriz. Fans y colegas han expresado su deseo de pronta recuperación, destacando el cariño que el público siente por ella.

Por ahora, se espera que María Elena Saldaña continúe bajo observación y que, en los próximos días, se den a conocer más detalles sobre su estado de salud. Mientras tanto, la incertidumbre permanece.

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