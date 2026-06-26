Los hijos de Britney Spears debutan como modelos en la Semana de la Moda de París

Los hijos de Britney Spears y Kevin Federline acapararon las miradas del mundo entero este viernes por la noche en Francia. Sean Preston y Jayden James irrumpieron formalmente en la industria del modelaje durante la aclamada Semana de la Moda de París. Los jóvenes caminaron con total seguridad sobre la pasarela del exclusivo desfile de moda masculina de la marca Vetements.

Esta sorpresiva aparición pública causó gran revuelo mediático al tratarse de los descendientes de la icónica estrella del pop. Sean Preston Federline, de 20 años de edad, y Jayden James Federline, de 19 años, demostraron absoluta soltura frente a los reflectores. Ambos hermanos dejaron atrás su etapa infantil para consolidar su presencia en las grandes ligas del diseño internacional.

Britney Spears saludando. REUTERS

La custodia de los jóvenes perteneció durante años a su padre, quien los mantuvo alejados del escrutinio de los paparazzis. Hoy, con la mayoría de edad cumplida, los hermanos deciden por cuenta propia sus proyectos profesionales y sus apariciones frente a las cámaras. El debut en la capital francesa marcó un punto de partida definitivo en la vida pública de ambos herederos.

El estilo de los hermanos en la pasarela parisina

Durante el evento de Vetements, el primogénito Sean Preston deslumbró a los asistentes con una propuesta sumamente vanguardista y audaz. El modelo vistió un abrigo largo de satén adornado con llamativos parches en las zonas laterales de la lujosa prenda. Completó su atuendo con una camisa negra abotonada, una corbata oscura y unos pantalones de mezclilla de corte holgado.

Esta participación representó una rareza total para el hijo mayor de la famosa intérprete de pop. Los fotógrafos captaron muy pocas imágenes de él durante su transición a la vida adulta y su independencia personal en años recientes. Su actitud seria y estoica durante el recorrido confirmó su preparación para enfrentar la presión de la alta costura.

Sean Preston Federline modelando en París. Foto: Getty

Por su parte, Jayden James optó por un estilo mucho más minimalista y desenfadado para su caminata en tierras europeas. El joven de 19 años lució su musculatura tonificada al portar una sencilla playera blanca sin mangas de estilo urbano. Combinó la pieza superior con unos clásicos jeans azules, robando la atención de los críticos de moda presentes en la sala.

El orgullo paterno y los proyectos a futuro

El hijo menor de Britney Spears ya arrastraba un incipiente historial bajo el asedio de la prensa de espectáculos. El mes pasado realizó su primera gran aparición como adulto en una exclusiva alfombra roja de Dior en la ciudad de Los Ángeles. En aquella ocasión desfiló sonriente acompañado de su novia, con quien mantiene una relación sentimental de más de dos años.

El talento artístico de la familia fluye de forma natural por las venas de los dos hermanos. En sus memorias publicadas, Kevin Federline relató los esfuerzos de Jayden James por perseguir sus propios sueños dentro de la industria. El exbailarín confirmó que su hijo menor regresó a vivir a la ciudad californiana para forjar una sólida carrera musical.

Jayden James Federline modelando en París. Foto: Getty

El texto autobiográfico ofreció detalles íntimos sobre el desarrollo creativo del joven productor y músico en ascenso. "De niño, rugía como un dinosaurio o imitaba efectos de sonido con una precisión asombrosa", escribió el padre en las páginas de su libro. Según el relato rescatado por E! News, ese mismo carisma infantil alimenta actualmente su inmensa pasión por crear melodías.

El exesposo de la estrella expresó profunda emoción ante el evidente crecimiento personal y profesional de sus herederos. "Verlos crecer y convertirse en quienes son me llena de orgullo", confesó el artista en sus declaraciones impresas. "Hicimos todo lo posible para prepararlos para la vida, y sé que están listos", sentenció con firmeza sobre el futuro de sus hijos.