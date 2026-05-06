Muere Xóchitl Vigil, actriz de 'Rebelde' y exesposa de César Bono

Xóchitl Vigil, actriz mexicana recordada por su participación en telenovelas como Rebelde y Clase 406, murió el 4 de mayo a los 73 años. La noticia fue confirmada por el actor y comediante César Bono, su exesposo y padre de dos de sus hijas, durante una entrevista en la que habló con visible tristeza sobre la pérdida.

La actriz formó parte de distintas producciones de televisión en México, entre ellas Hogar dulce hogar, Alguna vez tendremos alas, Mujer, casos de la vida real, Clase 406 y Rebelde. En esta última telenovela interpretó a Rosa Fernández, madre de Lupita, personaje interpretado por Maite Perroni.

César Bono confirmó la muerte de Xóchitl Vigil

César Bono habló sobre el fallecimiento de Xóchitl Vigil en una entrevista con TV Notas, donde explicó que la actriz fue la madre de sus dos hijas mayores. El actor dijo que se casó dos veces y que en su primer matrimonio tuvo dos hijas mujeres. Después reveló que la madre de ellas había muerto recientemente.

“Yo me casé dos veces, bendito sea Dios sólo fueron dos. El primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas”, expresó el actor.

Bono también habló del impacto personal que le provocó la noticia. Al referirse a la importancia de su familia, dijo que una persona trabaja para su mujer y para sus hijas, y agregó: “Me dolió, como me está doliendo ahorita”.

Xóchitl Vigil Especial

¿De qué murió Xóchitl Vigil?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Xóchitl Vigil. Ni su familia ni personas cercanas han compartido un comunicado oficial con detalles médicos sobre su fallecimiento.

César Bono confirmó la muerte de la actriz, pero no dio información sobre las circunstancias en las que ocurrió. De acuerdo con reportes, Xóchitl Vigil murió el 4 de mayo de 2026, aunque la noticia comenzó a circular públicamente al día siguiente en redes sociales y medios de entretenimiento.

¿Quién fue Xóchitl Vigil?

Xóchitl Vigil fue una actriz mexicana con trayectoria en televisión, teatro, doblaje y canto. De acuerdo con reportes publicados tras su fallecimiento, nació el 3 de diciembre de 1952 y murió el 4 de mayo de 2026.

Aunque su carrera incluyó varias producciones, uno de sus papeles más recordados fue el de Rosa Fernández en Rebelde, telenovela juvenil producida por Televisa que se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más reconocibles de los años 2000 en México y América Latina.

En la historia, Rosa Fernández era la madre de Lupita, personaje interpretado por Maite Perroni. Su aparición quedó asociada a una de las familias dentro del universo del Elite Way School, donde se desarrollaban las tramas principales de la telenovela.

Xóchitl Vigil es recordada por ser la mamá de Lupita en Rebelde Especial

Sus trabajos en televisión

La trayectoria de Xóchitl Vigil incluyó melodramas, programas unitarios y comedia. Su nombre aparece ligado a producciones de distintas etapas de la televisión mexicana, lo que permitió que varias generaciones la ubicaran por papeles secundarios o participaciones especiales.

Entre los proyectos más mencionados tras su muerte están:

Rebelde , donde interpretó a Rosa Fernández.

, donde interpretó a Rosa Fernández. Clase 406 , otra telenovela juvenil de Televisa.

, otra telenovela juvenil de Televisa. Hogar dulce hogar , programa de comedia familiar.

, programa de comedia familiar. Alguna vez tendremos alas , melodrama transmitido en los años noventa.

, melodrama transmitido en los años noventa. Mujer, casos de la vida real, serie unitaria conducida por Silvia Pinal.

Su relación con César Bono

Xóchitl Vigil fue la primera esposa de César Bono. Ambos estuvieron casados durante más de una década y tuvieron dos hijas: María Rosa y María del Sol.

El actor ha hablado en distintas ocasiones de su vida familiar y de sus matrimonios. Tras la muerte de Xóchitl Vigil, su reacción pública se centró en el vínculo que compartieron como padres y en el dolor que representa la pérdida de la madre de sus hijas.

Aunque ya no eran pareja, Bono se mostró conmovido al confirmar la noticia. Su declaración fue una de las primeras confirmaciones públicas del fallecimiento de la actriz.