Captan a hijo de Paulina Rubio y Colate robando en un supermercado

La disputa legal entre Paulina Rubio y su expareja, Nicolás Vallejo-Nágeram conocido como ‘Colate’, por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, ha escalado luego de que el menor de 15 años fue sorprendido robando en un supermercado.

El robo ocurrió en Miami y fue revelado durante las audiencias iniciales sobre la custodia del adolescente, por lo que también se abre una posibilidad de que el menor enfrente consecuencias severas que conllevaría, incluso, a ser separado de ambos padres.

Lo anterior, ha generado un debate sobre el entrono en que crece el menor y las decisiones que deberán tomar las autoridades para garantizar su bienestar en medio del conflicto entre Paulina Rubio y Colate.

Hijo de Paulina Rubio robando en un supermercado

Disputa legal por custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate. KDN/The Grosby Group

Según lo difundido por ‘Ventaneando’, cámaras de seguridad registraron el momento en que Andrea participaba en el robo junto a otros jóvenes, un hecho que rápidamente se convirtió en un elemento clave dentro del proceso legal que enfrentan sus padres.

No obstante, no dieron detalles de los artículos que habrían sustraído de la tienda.

Dicha información presentada ante el juez incrementó la tensión entre la cantante y su expareja y puso en entredicho la capacidad de ambos para guiar y educar al joven.

En tanto, la discusión aumentó luego de que Paulina rechazó la conducta de su hijo, en tanto el empresario español fue señalado por minimizar la gravedad del incidente.

Sobre ello, la abogada de la también llamada Chica Dorada acusó a Colate de consentir a Andrea Nicolás y no establecer límites claros sobre lo permitido y lo prohibido.

¿Andrea Nicolás quiere vivir con Colate?

Disputa legal por custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate. OHPIX/The Grosby Group

Durante la audiencia, el propio hijo de Paulina Rubio expresó su deseo de dejar Miami y mudarse a Madrid con su padre, argumentando que no se siente cómodo viviendo con su madre, lo que podría influir en la decisión final de la corte.

Ante ello, la guardiana legal de Andrea Nicolás propuso una alternativa para evitar la influencia negativa de ambos padres.

La sugerencia fue que el adolescente sea enviado a un internado, donde pueda alejarse del entorno familiar que calificó de tóxico. Dicha opción está siendo valorada como una alternativa viable.

Las otras dos opciones son:

Que se quede viviendo con Paulina Rubio en Miami Trasladarse a España con Colate

La defensa del empresario español relató que el menor de edad debe mudarse a España porque no es feliz junto a su mamá, pues presuntamente recibe gritos no justificados.

La abogada de ‘Colate’ señaló que Paulina Rubio “tortura” a su hijo, pero la guardiana legal, la tutora designada por el tribunal, destacó que el menor de edad está harto de sus padres y debería ir a un hogar del Estado para poder ser él mismo.

A este niño lo tienen aquí en una tremenda tortura. El día a día para él es exhaustivo… es una batalla entre el hijo y la mamá… las evidencias mostrarán que no es la conducta del padre, sino el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación”, comentó la defensa de Nicolás Vallejo-Nágera.

¿Cuándo concluye la audiencia?

Disputa legal por custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate. Kadena Pix/The Grosby Group

La audiencia que definirá la custodia de Andrea Nicolás concluirá el miércoles. Sin embargo, el caso no solo involucra al menor, ya que durante la audiencia la jueza Marlene Fernández ordenó a Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera cubrir en menos de 48 horas una deuda de honorarios con la guardiana legal de su hijo.

De acuerdo con el reporte, cada uno debe pagar 14 mil 500 dólares, aunque se informó que la cantante ya abonó parte del monto, mientras que Colate no ha realizado ningún pago.

En caso de incumplir, ambos podrían enfrentar un proceso por desacato que incluso podría derivar en arresto.

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