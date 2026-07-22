Livia Brito reaparece en medio de la polémica tras negarle el amparo y ser vinculada a proceso

Livia Brito volvió a aparecer frente a las cámaras en medio de la polémica legal que enfrenta. La actriz fue cuestionada sobre la resolución de una jueza federal que negó el amparo que había solicitado dentro del proceso que enfrenta por una presunta falsedad de declaraciones ante una autoridad.

La protagonista de telenovelas acudió a un evento de prensa relacionado con su nuevo proyecto, "Infinito Amor", producción encabezada por Salvador Mejía. Ahí, los reporteros aprovecharon la oportunidad para preguntarle directamente sobre la situación jurídica que atraviesa y si la reciente decisión representaba un golpe para su defensa.

Lejos de mostrarse preocupada, Livia Brito aseguró que se encuentra tranquila y prefirió concentrarse en su regreso a la pantalla.

Yo estoy muy tranquila. Estoy muy tranquila y muy feliz, enfocada en la telenovela, respondió la actriz.

Sus declaraciones se dieron después de que trascendiera la negativa del amparo, una resolución que, de acuerdo con lo expuesto en el programa "De Primera Mano", representa un nuevo capítulo dentro de un conflicto legal que se ha extendido durante varios años.

Livia Brito asegura que el proceso legal aún no termina

Durante el encuentro con los medios, Livia Brito dejó claro que, desde su perspectiva, la batalla legal todavía está lejos de terminar. Ante las preguntas de los reporteros, la actriz explicó que existen otras instancias y que la resolución reciente no sería la última palabra.

Es un proceso, apenas es la primera etapa, falta la segunda etapa, comentó.

La actriz también señaló que quienes quieran conocer más detalles sobre su situación pueden consultar la información que ha compartido en sus redes sociales o recurrir directamente a su abogado, Érik Rauda.

Livia Brito con un conjunto rojo. Foto de FB: Livia Brito

Cuando un reportero le preguntó si "no todo está dicho", Livia respondió de manera contundente: "No, no todo está dicho. Son procesos todavía".

La actriz también aseguró que mantiene la confianza en que las autoridades correspondientes llevarán el proceso conforme a los tiempos establecidos.

Creo en la justicia y en que lleva su tiempo, expresó.

¿Qué pasó con el amparo de Livia Brito?

La resolución judicial fue comentada en "De Primera Mano", donde se dio a conocer que una jueza federal habría negado el amparo promovido por la actriz en relación con el proceso por presunta falsedad de declaraciones.

El periodista Gustavo Adolfo Infante explicó que la resolución establece que la justicia federal no ampara ni protege a Livia Brito frente a los actos reclamados por las autoridades señaladas en el procedimiento.

Este asunto forma parte de un conflicto legal que comenzó años atrás y que también tuvo una vertiente civil. En ese proceso, relacionado con el fotoperiodista Ernesto Zepeda, se informó que la actriz tuvo que pagar una cantidad superior al millón de pesos.

Livia Brito con un conjunto lila. Foto de FB: Livia Brito

Sin embargo, es importante señalar que los procedimientos civil y penal son asuntos distintos. En el caso penal, la situación continúa en desarrollo y, como la propia actriz explicó, todavía existen etapas y recursos que pueden ser analizados por las autoridades correspondientes.

La actriz prefiere enfocarse en su nueva telenovela

A pesar de las preguntas sobre el proceso legal, Livia Brito dejó claro que su prioridad actual es su trabajo.

La actriz se mostró emocionada por el inicio de las grabaciones de "Infinito Amor", proyecto en el que comparte créditos con un elenco que también incluye nombres como Gonzalo García Vivanco y Marjorie de Sousa.

Brito destacó que se encuentra contenta por la oportunidad y agradeció la presencia de los medios durante el inicio de esta nueva producción.

Estamos muy felices. 'Infinito Amor' es un gran proyecto que tiene una gran producción atrás, señaló.

La actriz también insistió en que quiere poner toda su energía en este trabajo y dejar que su equipo legal se encargue de la parte correspondiente al proceso que enfrenta.

Livia Brito con la mano en la cabeza. Foto de FB: Livia Brito

"Enfocando toda la energía precisamente al proyecto que comenzamos el día de hoy, comentó.

La situación ha generado opiniones divididas entre el público, especialmente porque el conflicto legal lleva varios años y ha tenido diferentes capítulos tanto en el ámbito civil como en el penal.

Por ahora, Livia Brito mantiene su postura; asegura que está tranquila, que confía en la justicia y que la resolución que le negó el amparo no representa el final del proceso. Mientras el caso continúa su curso, la actriz ha decidido concentrarse en "Infinito Amor", su nuevo proyecto profesional, mientras su defensa jurídica sigue trabajando en las siguientes etapas del procedimiento.