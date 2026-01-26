ENHYPEN despliega su universo en THE SIN: VANISH, un relato de escape, deseo y rebeldía

Hay un universo en el que los humanos y vampiros coexisten, aunque las reglas no siempre son justas para las criaturas de la noche. Suena a algo que ocurre en nuestra realidad, ¿verdad?

ENHYPEN trae este relato dividido en tres partes y episodios: THE SIN: VANISH, ya disponible en streaming, nos transporta a una situación interesante en la que un amante vampiro, ansioso por convertir a su ser amado en un ser nocturno, prefiere escapar para protegerlo de cualquier tipo de prejuicios e injusticias.

Lo interesante es que esa huida se convierte en un camino de peligro, deseo y devoción. Excélsior pudo platicar con la banda sudcoreana sobre este álbum en el que explotaron sus capacidades como narradores, bailarines, cantantes, performers y chupasangres.

Queríamos transmitir la naturaleza salvaje e instintiva del vampiro interpretando la historia de escape a través de una vibra hiphop. En particular, la coreografía principal en Knife, donde formamos una hoja con las manos, ayuda a transmitir ese sentimiento”, explicó NI-KI.

Tener este concepto estilo Bonnie y Clyde no es una coincidencia, porque el grupo está en su sexto año afianzando su identidad dentro de la música global, experimentando toda clase de sentimientos y transformaciones para llegar más allá. Lo mismo quieren compartir con ENGENE (su fandom).

Miren, acabamos de entrar a un nuevo año. Y pensamos que es una oportunidad perfecta para salir de la rutina, de lo que habitualmente hacemos y aceptar un desafío. Espero que ENGENE y todos tengan un gran comienzo como nosotros lo estamos viviendo”, aportó SUNOO.

THE SIN: VANISH comienza con The Beggining, No Way Back, The Fugitives y el sencillo Knife. Grupalmente cuentan la huída de los amantes vampiros.

Para poder atar todos los puntos del relato, ENHYPEN unió fuerzas con el actor sudcoreano Park Jung-min (Hellbound), encargado de la narración.

Y al mismo tiempo las rimas de JAY juegan un papel primordial dentro de todo este concepto.

Cada canción contiene diferentes emociones y perspectivas narrativas, así que mientras grababa me enfoqué en cómo expresar mejor el flujo emocional del tema por medio del hiphop. Creo que intenté asegurarme de que todos los sentimientos se construyeran de forma natural a medida de que la historia avanza y, por consecuencia, la lista de canciones”, platicó el nacido en Estados Unidos.

El desarrollo entra de inmediato en la fase de la emoción de romper las reglas. El sencillo Knife dramatiza la emoción por quebrar todo lo establecido y desafiar todo tipo de prejuicios, entonces entran las rolas Stealer, The Voice y Witnesses.

Y aquí las vibras cambian, hay un deseo por comerse al mundo, por permanecer juntos por el resto de los tiempos y los curiosos empiezan a soltar sus propias versiones de la huida de los amantes.

Lo cool es que ENHYPEN se dio la chance de rebasar límites de su propio sonido al grado de tener algunas vibras latinas en rolas como Stealer.

Por eso ENHYPEN tiene un espectro musical muy diverso, y estar más involucrados activamente en el proceso creativo de THE SIN: VANISH me hizo darme cuenta de que tenemos un potencial infinito para explorar diferentes direcciones”, comentó en un inicio HEESEUNG.

La pregunta movió intención en el resto de integrantes para aportar mucho más a la plática.

Y es cierto, siempre nos vemos intentando cosas nuevas constantemente y nos esforzamos musicalmente, por lo que me hace sentir que la identidad musical de ENHYPEN se vuelve más clara y es verdaderamente única. Y honestamente, creo que nuestra disposición para aceptar estos desafíos nos hace ver como unos chicos verdaderamente cool”, dijo JAKE entre risa, “no, en serio, ¡Por favor, ENGENE, estén atentos a todo lo que se viene!”, zanjó.

JUNGWON, a propósito del apunte sobre la inspiración latina que evoca el ritmo de Stealer, dijo que él escucha mucha música afro, haciéndole sentido que las voces guía eran claras y fáciles de introducir.

Me sumergí en el proceso imaginando que la interpretaba en vivo y naturalmente resaltó aún más el ritmo y la emoción de la canción”, añadió.

Las últimas rolas (Big Girls Don’t Cry, Lost Island, Sleep Tight y The Beyond) libera a los amantes y los muestra coexistiendo. Una obertura que significa mucho para JAKE, quien compuso por primera vez junto a HEESEUNG.

Al incluir cada una de nuestras ideas en la canción capa por capa, Sleep Tight cobró vida de forma natural. Personalmente estoy muy feliz de que se haya colocado como el tema final entre las seis canciones del álbum, ya que captura la última etapa del escape y sus emociones, cerrando la historia”, mencionó.

¿Es decir, ya es todo dentro de este universo de vampiros? La narración de la última rola avisa que los amantes escaparon del Cuerpo de Cazavampiros, desvaneciéndose en la oscuridad y avisando que una nueva historia está por comenzar. ¡Tiene que ser un nuevo disco la continuación!

The Beyond es el tema de cierre que anticipa lo que viene después, y lo dejamos con un final abierto para que ENGENE pueda interpretarlo como prefiera. Podrían sentir esperanza o imaginar algo más oscuro; la historia es suya para crear mientras la escuchan”, fue lo único que nos pudo soplar SUNGHOON.

ENHYPEN dejó un mensaje a ENGENE México en redes sociales de Excélsior. Stay tuned a lo largo del día.

CVA