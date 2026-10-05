Camila Fernández revela si ya sabe el sexo de su bebé; "fue algo muy deseado"

Camila Fernández este fin de semana dio a conocer una buena noticia: se encuentra esperando a su segundo bebé. Fue en medio de un concierto y mientras interpretaba “Hermoso cariño”, tema que hizo famoso su abuelo, Vicente Fernández, que la cantante reveló que está embarazada.

A unos días de haber revelado que está en la dulce espera de su segundo bebé, la hija de Alejandro Fernández fue captada en el aeropuerto por varios reporteros y habló sobre su embarazo.

Captura de pantalla

Camila Fernández revela si sabe el sexo de su bebé

En la entrevista con los medios de comunicación, Camila Fernández mencionó que su bebé es muy deseado, ya que hay que recordar que hace unos meses tuvo un embarazo ectópico.

“Fue algo muy deseado, querido, muy rezado y llega a mi como una bendición. Estamos muy felices, compartiendo con ustedes, con bronquitis pero no pasa nada. Dios me lo mandó, gracias a Dios y llegó”.

Camila Fernández Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Por otra parte, le cuestionaron a la cantante si es que ya sabe el sexo de su bebé, por lo que mencionó que por ahora no sabe si su bebé será niña o niño, pero expresó la emoción que siente su hija Cayetana al saber que será hermana mayor.

“Si es niña, Cayetana sería la más feliz y si es niño también, pero no me gustaría que si fuera niña no se llevaran tanto de edad, pero lo que sea. Si es niño, súper bienvenido y será nuestro charrito”.

Camila Fernández, quien ya tiene tres meses de embarazo, señaló que su papá también está feliz al saber que por cuarta ocasión se convertirá en abuelo y adelantó que grabó un video para grabar las reacciones de su familia cuando les anunció que está embarazada.