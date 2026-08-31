La Fatshionista revela que usa Ozempic tras haberlo criticado

Priscila Arias, conocida en redes sociales como La Fatshionista, reveló que lleva aproximadamente un año utilizando Ozempic, pese a que anteriormente había expresado una postura crítica sobre este tipo de medicamentos.

La confesión provocó cuestionamientos entre parte de sus seguidores, quienes señalaron una aparente contradicción entre lo que la creadora de contenido había dicho en el pasado y la decisión que ahora hizo pública. Tras la polémica, la influencer limitó los comentarios en algunas de sus publicaciones, de acuerdo con reportes de medios nacionales.

Lejos de negar que antes pensaba distinto, Priscila explicó que su postura cambió después de informarse más y hablar con sus médicas. También aclaró que su experiencia no debe interpretarse como una recomendación para usar el medicamento sin supervisión.

“Critiqué algo sin conocerlo del todo basada también en mis experiencias pasadas. Y cuando tuve la información, cambié de opinión”, dijo La Fatshionista.

¿Por qué La Fatshionista criticaba el Ozempic?

Priscila Arias explicó que su rechazo inicial hacia Ozempic y otros medicamentos de la familia de los agonistas del receptor GLP-1 estaba relacionado con una experiencia que vivió durante su adolescencia con Redotex, producto utilizado para bajar de peso.

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La creadora recordó esa etapa como una experiencia negativa y aseguró que, cuando comenzó a ver la popularidad de los GLP-1 en redes sociales, los asoció con aquello que había vivido años atrás.

“Era el enflacagordas tres mil. A mí me jodió muchísimo. Y cuando vi que el GLP-1 se estaba vendiendo igualito, dije: ‘No, gracias, paso’”, relató.

Redotex y Redotex NF fueron retirados del mercado mexicano en 2023, cuando Cofepris revocó sus registros sanitarios al determinar que su consumo representaba un alto riesgo para la salud por las reacciones adversas registradas y las sustancias que contenían.

La Fatshionista explica por qué decidió usar Ozempic

De acuerdo con su relato, la perspectiva de Priscila Arias comenzó a cambiar después de hablar con sus médicas de cabecera.

La influencer aseguró que el tratamiento le fue planteado desde un enfoque distinto al que ella había asociado con los medicamentos para bajar de peso. Incluso afirmó que, durante esa conversación, el tema no se centró en su talla ni en su apariencia.

“Ni mi peso ni mi talla se mencionaron ni una sola vez en esa conversación”, dijo Arias.

Con esa explicación, La Fatshionista intentó dejar claro que su decisión no estuvo enfocada, según su versión, en perseguir la delgadez o modificar su cuerpo para responder a expectativas externas.

La creadora insistió en que cambiar de opinión no le parece un problema si ese cambio ocurre después de recibir nueva información.

“Prefiero mil veces eso y ser honesta contigo a seguirme aferrando a pensar igual”, expresó.

Los efectos que experimentó con Ozempic

Priscila Arias también habló de los efectos que sintió durante los primeros meses de uso.

Según contó, la adaptación al medicamento estuvo acompañada de molestias relacionadas con la saciedad y la falta de hambre. La creadora dijo que, cuando ignoraba esas señales, llegó a presentar gastritis y reflujo.

“No te va a dar hambre de pronto y se te puede barrer”, recordó que le advirtieron sus médicas.

Arias explicó que, en algunos momentos, podía pasar gran parte del día sin registrar hambre.

“De repente llegaba que: ‘Ah, cabrón, ya son las ocho de la noche’, y mi cuerpo no tenía hambre”, narró.

De acuerdo con la información de la Agencia Europea de Medicamentos, los efectos secundarios más comunes de Ozempic incluyen problemas digestivos como náusea, vómito y diarrea. La ficha técnica también contempla otros eventos gastrointestinales, entre ellos gastritis, reflujo gastroesofágico, dolor abdominal, estreñimiento y vaciamiento gástrico retardado.

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Tuvo más energía y claridad mental

Uno de los puntos que Arias quiso subrayar es que, según su experiencia, el uso de Ozempic se reflejó en su energía y en una sensación de mayor claridad mental.

La influencer describió que antes vivía con una especie de cansancio o “neblina mental” que le dificultaba levantarse y realizar sus actividades cotidianas.

“Se disipaba esa neblina mental”, afirmó.

También dijo que recientemente se realizó análisis médicos y que sus resultados fueron positivos. Sin embargo, insistió en que su experiencia es personal y no debe ser tomada como una instrucción para otras personas.

La advertencia de La Fatshionista: no automedicarse

Ante la conversación que generó su confesión, La Fatshionista cerró su explicación con una advertencia para quienes podrían considerar usar Ozempic únicamente porque se volvió popular en internet.

“Por ninguna razón te lo autorecetes porque es la moda en Internet”, dijo.

La advertencia coincide con las recomendaciones sanitarias sobre este tipo de tratamientos, ya que Ozempic contiene semaglutida y debe utilizarse bajo supervisión médica.

La FDA advierte, por ejemplo, que Ozempic no está recomendado en pacientes con gastroparesia severa y que las personas tratadas deben ser vigiladas ante posibles síntomas de pancreatitis, entre otros riesgos.