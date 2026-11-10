Hallan muerta a Angèle Metzger, actriz de 'Chair tendre', a los 28 años; investigan su muerte

La actriz francesa Angèle Metzger, conocida por protagonizar la serie Chair tendre, murió a los 28 años el pasado 7 de noviembre de 2026, después de ser encontrada sin vida al pie de un edificio en Les Pavillons-sous-Bois, en el departamento de Seine-Saint-Denis, Francia.

De acuerdo con información publicada por el diario Le Parisien, la intérprete habría sufrido una caída desde una escalera o una plataforma ubicada sobre un estacionamiento subterráneo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no consiguieron reanimarla.

La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar qué ocurrió antes de la caída.

Según los primeros reportes, las cámaras de videovigilancia habrían registrado a Metzger cruzando una barrera para ingresar a una zona del edificio que no estaba abierta al público.

En el lugar también se encontraron algunas de sus pertenencias personales; sin embargo, las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para confirmar que se tratara de un acto voluntario.

La investigación contempla análisis forenses, revisión de registros telefónicos y grabaciones de seguridad, así como entrevistas con posibles testigos.

La actriz fue encontrada muerta en un edificio Instagram

¿Quién era Angèle Metzger, actriz de Chair tendre?

Angèle Metzger nació el 7 de abril de 1998 en París. Era hija del actor Stéphane Metzger, conocido por su participación en la serie francesa R.I.S. Police scientifique, y de la directora y guionista Marie Caldera.

Desde joven desarrolló interés por distintas disciplinas artísticas. Además de estudiar actuación, obtuvo una maestría en Filosofía e Historia del Arte en la Universidad de la Sorbona. Su trayectoria incluyó trabajos en cine, televisión, música y artes plásticas, además de proyectos relacionados con la cerámica, la danza y la poesía.

Uno de los papeles que le permitió alcanzar mayor reconocimiento fue el de Sasha en la serie francesa Chair tendre, estrenada en 2022 y transmitida por France 5.

En esta producción interpretó a una adolescente intersexual que atraviesa un proceso de reconocimiento personal y busca encontrar su lugar en un entorno social que no siempre comprende su identidad.

Su actuación recibió el premio Revelación de Actriz durante el festival Séries Mania de 2022, reconocimiento que impulsó su carrera dentro de la industria audiovisual francesa.

Las películas y producciones en las que participó Angèle Metzger

Además de su participación en Chair tendre, la actriz formó parte de diferentes proyectos cinematográficos.

Entre sus trabajos destacan Madame Hyde (2017), película protagonizada por Isabelle Huppert, y 100 kilos d'étoiles, producción en la que compartió créditos con Laure Duchêne.

También participó en Mon bébé (2019), dirigida por Lisa Azuelos; Les Choses humaines (2021), de Yvan Attal, y Fotogenico, película que formó parte de la selección del festival de Cannes.

Otro de sus proyectos fue el thriller Drone Games, en el que tuvo uno de los papeles principales y que llegó al catálogo de Prime Video.

En 2026 también participó en el cortometraje Swapper, dirigido por Louis-Barthélemy Rousseau, con el que recibió un reconocimiento a su interpretación durante el festival Côté Court de Pantin.

Su trabajo artístico se extendió más allá de la actuación. Metzger también desarrolló proyectos de cerámica y artes plásticas, con exposiciones individuales en galerías de París.

Angèle Metzger apareció en el videoclip Japan de Fontaines D.C.

Uno de sus trabajos más recientes fue su participación en el videoclip de Japan, canción de la banda irlandesa Fontaines D.C., publicado el 16 de octubre de 2026.

En la producción interpretó a Rosa, una joven que atraviesa una relación sentimental deteriorada y comienza a imaginar una vida diferente.

El videoclip contó también con la participación de Charlie Heaton, actor reconocido por interpretar a Jonathan Byers en la serie Stranger Things.

Tras conocerse la noticia, su padre, el actor Stéphane Metzger, compartió unas palabras sobre la personalidad y el talento de su hija, a quien describió como una mujer creativa, singular y con múltiples intereses artísticos.

"Me hacía sentir muy orgulloso", expresó al recordar su trayectoria y las distintas disciplinas en las que se desarrolló.

bgpa