Muere Stacy Keach, actor de Mike Hammer y Prison Break, a los 85 años

El actor estadounidense Stacy Keach, reconocido por interpretar al detective Mike Hammer y participar en series como Prison Break, Titus y Blue Bloods,Stacy Keach y el episodio que marcó su carrera en Hollywood.

La noticia fue confirmada por su esposa, Malgosia Tomassi Keach, quien informó que el intérprete falleció en su residencia familiar en Magdalenka, Polonia, después de enfrentar durante un largo periodo una afección cardíaca e insuficiencia cardíaca.

"Después de una larga y difícil batalla contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca, Stacy partió de este mundo en paz", expresó su esposa en un comunicado.

Keach desarrolló una trayectoria de aproximadamente siete décadas en la industria del entretenimiento, con interpretaciones en cine, televisión y teatro. Su versatilidad le permitió dar vida a personajes de distintos géneros, desde detectives y figuras históricas hasta protagonistas de obras clásicas.

¿Quién fue Stacy Keach?

Nacido el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Stacy Keach fue uno de los actores estadounidenses que consiguió desarrollar una extensa carrera tanto en los escenarios teatrales como frente a las cámaras.

Estudió en la Universidad de California en Berkeley y posteriormente en la Escuela de Drama de Yale. También obtuvo una beca Fulbright para estudiar en la London Academy of Music and Dramatic Art.

Su formación teatral le permitió interpretar algunos de los personajes más importantes de William Shakespeare, entre ellos Hamlet, Macbeth, Ricardo III y el rey Lear.

En televisión alcanzó gran reconocimiento por interpretar al detective privado Mike Hammer, personaje creado por el escritor estadounidense Mickey Spillane. El actor protagonizó distintas producciones inspiradas en este investigador durante las décadas de 1980 y 1990.

También participó en series populares como Titus, donde interpretó a Ken Titus; Prison Break, en la que dio vida al alcaide Henry Pope, y Blue Bloods.

En cine formó parte de producciones como Fat City, de John Huston; American History X, The Bourne Legacy y Nebraska, dirigida por Alexander Payne.

Stacy Keach ganó un Globo de Oro y recibió una nominación al Tony

A lo largo de su carrera, Keach recibió distintos reconocimientos por su trabajo en cine, televisión y teatro. Uno de sus logros más destacados fue ganar un Globo de Oro por interpretar al escritor Ernest Hemingway en la miniserie televisiva Hemingway, estrenada en 1988.

También obtuvo una nominación al premio Tony por su interpretación de Buffalo Bill en la obra teatral Indians, presentada en Broadway.

Su trayectoria en los escenarios fue reconocida en 2015, cuando ingresó al American Theater Hall of Fame, institución que distingue a figuras destacadas del teatro estadounidense.

Cuatro años después, en 2019, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por sus contribuciones a la industria del entretenimiento.

Stacy Keach y el episodio que marcó su carrera en Hollywood

En 1984, el actor enfrentó uno de los momentos más complicados de su vida cuando fue arrestado en el aeropuerto londinense de Heathrow por intentar introducir cocaína al Reino Unido.

Keach se declaró culpable y recibió una sentencia de nueve meses de prisión, de los cuales cumplió seis en la cárcel de Reading, Inglaterra.

Tiempo después, el intérprete habló abiertamente sobre su experiencia y reconoció que aquel episodio representó uno de los momentos más difíciles de su vida.

Tras recuperar su libertad, retomó su carrera artística y continuó trabajando en televisión, cine y teatro durante varias décadas.