No hay duda de que Bridgerton se convirtió en una de las series favoritas de Netflix. Y cuando se habla de esta popular producción, también surge el interés por explorar la vida de cada uno de sus personajes. Son varios los que se han robado el corazón del público y de los creadores, por lo que la idea de que tengan su propio spin-off cobra cada vez más relevancia.

Ahora bien, el universo de Bridgerton podría seguir creciendo en Netflix, y esta vez con una historia que muchos fans no sabían que necesitaban: la de Violet Bridgerton.

Y es que la propia Shonda Rhimes, mente detrás del éxito global, dejó abierta la posibilidad de desarrollar un nuevo spin-off de Bridgerton centrado en la matriarca de la familia.

Pero ojo, NO es un anuncio oficial, aunque tampoco es un comentario cualquiera. Cuando alguien como Rhimes suelta una idea así, suele ser porque ya está rondando en la conversación creativa. Y considerando el peso que tiene Bridgerton dentro del catálogo de Netflix, la posibilidad no suena nada mal.

¿Habrá spin-off de Violet en Bridgerton? Esto dice Shonda Rhimes Europa Press

¿Podría haber un nuevo spin-off de Bridgerton?

Todo comenzó en un podcast, donde Shonda Rhimes mencionó que, si hubiera que contar otra historia dentro de este universo, Violet Bridgerton sería una gran protagonista. Lo dijo como una posibilidad, pero suficiente para que se encendieran las alertas entre fans y medios.

Y es que no estamos hablando de cualquier productora. Rhimes firmó en 2017 un acuerdo millonario con Netflix —del que mucho se habló en su momento— para crear contenido exclusivo. Durante un tiempo, hubo dudas sobre si realmente valía la inversión, hasta que llegó Bridgerton.

Desde su estreno, la serie no solo se volvió un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Es de esos pocos títulos que logran salir del streaming para instalarse en la conversación global, al nivel de producciones como Stranger Things o El juego del calamar.

Por eso, cada vez que se menciona un posible spin-off de Bridgerton, en realidad se está hablando de una expansión importante para la plataforma.

¿Quién es Violet Bridgerton y por qué tendría su propia serie?

Si has visto Bridgerton, sabes que Violet Bridgerton no es un personaje secundario cualquiera. Es el corazón de la familia. Interpretada por Ruth Gemmell, es la madre que guía a sus hijos entre romances, escándalos y las reglas sociales de la época.

Pero lo interesante es todo lo que no hemos visto.

La serie principal se centra en las historias de amor de sus hijos, mientras que Violet aparece ya como viuda, con un pasado que apenas se ha explorado. Y ahí está justo el gancho: su historia de amor con el vizconde Bridgerton, su juventud y cómo llegó a convertirse en la figura que conocemos.

De hecho, este tipo de enfoque ya funcionó muy bien con La reina Carlota: Una historia de Bridgerton, la precuela que mostró el pasado de otro personaje clave. Ese proyecto demostró que hay interés real en expandir el universo más allá de la línea principal.

Además, en las temporadas más recientes de Bridgerton, Violet ha tenido más desarrollo emocional, incluso con una trama romántica propia. Esto no es casualidad: suele ser una forma de preparar al público para darle mayor protagonismo en el futuro.

¿Habrá spin-off de Violet en Bridgerton? Esto dice Shonda Rhimes Netflix

¿Cómo encajaría esta historia en el universo de Bridgerton?

Un spin-off centrado en Violet Bridgerton encajaría perfectamente en la estrategia actual de Netflix: mantener vivas sus franquicias incluso entre temporadas.

Uno de los puntos débiles de Bridgerton es el tiempo que pasa entre cada entrega, que puede llegar a ser de hasta dos años. En ese contexto, los spin-offs funcionan como un “puente” para no perder la atención del público.

Además, narrativamente tiene mucho sentido. Explorar el pasado de Violet permitiría entender mejor las dinámicas familiares que vemos en la serie principal. No sería solo una historia aparte, sino una pieza que complementa todo el universo.

Incluso a nivel de casting, el camino está bastante claro. Ruth Gemmell podría seguir como la versión adulta, mientras que Connie Jenkins-Greig, quien ya interpretó a Violet joven, podría retomar el papel en esta nueva historia.