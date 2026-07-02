Las mejores películas de Lindsay Lohan y dónde verlas online

Lindsay Lohan se convirtió en una de las actrices más queridas de toda una generación. Desde que comenzó su carrera siendo una niña, protagonizó películas que marcaron a millones de personas y que, con el paso de los años, se han convertido en verdaderos clásicos.

Si quieres revivir sus mejores historias o descubrir algunas de sus producciones más recientes, aquí te contamos dónde ver algunas de las películas más populares de la actriz en plataformas de streaming.

¿Dónde ver las películas de Lindsay Lohan?

Las plataformas de streaming reúnen varios de los filmes más recordados de la actriz, especialmente para quienes disfrutan de las comedias románticas y las historias ligeras para maratonear.

Juego de gemelas (1998)

Sin duda, Juego de gemelas fue la película que lanzó a Lindsay Lohan al estrellato infantil. Dirigida por Nancy Meyers, cuenta la historia de Hallie y Annie, dos hermanas gemelas que fueron separadas tras el divorcio de sus padres y que se conocen por casualidad en un campamento de verano.

A partir de ese momento elaboran un divertido plan para reunir nuevamente a su familia. Dónde verla: Disney+.

Chicas pesadas (2004)

Dirigida por Mark Waters, Chicas pesadas es una de las películas más exitosas de Lindsay Lohan. En ella interpreta a Cady Heron, una adolescente que pasó gran parte de su vida en África y que, al mudarse a Illinois, debe enfrentarse a las reglas sociales de su nueva escuela.

En el camino conoce al grupo de las chicas más populares, pero pronto descubre que integrarse a ese mundo no será tan sencillo. Comparte créditos con Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

Dónde verla: Prime Video (con renta o compra adicional).

Chicas pesadas Foto: Prime Video

Golpe de suerte (2006)

Esta comedia romántica, dirigida por Donald Petrie, presenta a Lindsay Lohan como Ashley, una joven neoyorquina con una suerte extraordinaria.

Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Jake, interpretado por Chris Pine, y un inesperado giro del destino transforma por completo su vida.

Dónde verla: Prime Video.

Golpe de suerte Foto: Prime Video

Navidad de golpe (2022)

Dirigida por Janeen Damian, esta película es una excelente opción para quienes disfrutan de las historias navideñas.

La trama sigue a Sierra, una joven heredera que, tras sufrir un accidente mientras vacaciona, pierde la memoria. En ese momento conoce a Jake, interpretado por Chord Overstreet, quien cambiará el rumbo de su vida.

Dónde verla: Netflix.

Navidad de golpe Foto: Netflix

Un deseo irlandés (2024)

Esta comedia romántica sigue la historia de Maddie Kelly, una mujer que está enamorada en secreto del escritor Paul Kennedy, quien está comprometido con una de sus mejores amigas.

Durante un viaje a Irlanda para asistir a la boda, un deseo cambia inesperadamente su destino y la lleva a replantearse qué es lo que realmente quiere para su vida.

Dónde verla: Netflix.

Un deseo irlandés Foto: Netflix

Lindsay Lohan ha construido una carrera que sigue siendo recordada por varias generaciones. Ya sea con sus comedias románticas o con los clásicos que marcaron su infancia como actriz, estas películas siguen siendo una excelente opción para disfrutar durante un fin de semana de maratón.