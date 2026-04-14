¿Holograma de Gustavo Cerati aparecerá en conciertos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes?

La música tiene la capacidad de romper barreras, incluso aquellas que parecen definitivas. En una época donde la tecnología redefine la forma de vivir el entretenimiento, los escenarios también se transforman. Lo que antes solo pertenecía a la memoria colectiva, hoy encuentra nuevas formas de manifestarse frente a miles de personas.

Bajo este contexto, la gira “Ecos” de Soda Stereo llega a México con una propuesta que ha despertado expectativa: recrear la presencia de Gustavo Cerati mediante un sistema audiovisual avanzado durante sus presentaciones en el Palacio de los Deportes.

Más que un recurso visual, el espectáculo plantea una experiencia inmersiva que combina archivo original, ejecución en vivo y tecnología de alta precisión para acercarse a lo que alguna vez fue un concierto del icónico músico argentino.

¿Gustavo Cerati volverá en holograma? Descubre cómo será el show de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes IG

¿Cómo será el holograma de Cerati en el escenario?

La producción detrás de “Ecos” plantea una evolución del concepto tradicional de holograma. El sistema integra grabaciones originales de voz y guitarra de Cerati con una recreación visual sincronizada con la interpretación en vivo de Zeta Bosio y Charly Alberti.

Esta combinación permite construir una presencia escénica que no se limita a proyectar una imagen. El objetivo es generar una interacción visual y sonora que se perciba integrada al espectáculo. De esta manera, el público no observa únicamente un recurso tecnológico, sino una narrativa musical que conecta pasado y presente.

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Fechas confirmadas en el Palacio de los Deportes

El espectáculo tendrá lugar en la Ciudad de México con tres fechas confirmadas en el Palacio de los Deportes:

14 de abril de 2026

15 de abril de 2026

16 de abril de 2026

Estas presentaciones forman parte de una gira nacional que contempla varias ciudades, lo que marca el regreso de la banda a escenarios mexicanos con un formato renovado.

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La tecnología detrás de “Ecos”: más que un simple holograma

El show recurre a herramientas tecnológicas que ya han tenido presencia en producciones internacionales, pero con una adaptación enfocada en la identidad de la banda.

Entre los elementos que destacan se encuentran:

Proyección visual hiperrealista

Sincronización con audio original

Integración escénica en tiempo real

Algunos especialistas explican que este tipo de efectos puede apoyarse en técnicas como el “fantasma de Pepper”, un recurso escénico que genera la ilusión de tridimensionalidad. En este caso, el enfoque se centra en construir una experiencia coherente, donde la presencia digital del artista se integre al concierto sin recurrir a imitaciones.

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¿Concierto o tributo? La discusión entre los fans

El uso de tecnología para recrear a artistas ha generado distintas reacciones. Por un lado, existe entusiasmo por la posibilidad de revivir una etapa clave de la música en español. Por otro, surgen cuestionamientos sobre la naturaleza de este tipo de espectáculos.

Los organizadores han señalado que la propuesta no busca funcionar como tributo, sino como una experiencia en vivo que conecta con la historia de la banda desde una perspectiva contemporánea. Este enfoque refleja una tendencia global en la industria, donde la tecnología amplía las posibilidades del entretenimiento musical.

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Setlist y lo que podrás escuchar en el show

Aunque el repertorio definitivo puede presentar variaciones, se espera que Soda Stereo incluya algunos de sus temas más representativos:

“De música ligera”

“Persiana americana”

“En la ciudad de la furia”

“Cuando pase el temblor”

El concierto propone un recorrido por distintas etapas de la banda, acompañado por una producción que integra elementos visuales y sonoros para enriquecer la experiencia del público.

Más allá de la tecnología, el eje del espectáculo se mantiene en la música y en la conexión con distintas generaciones que han seguido la trayectoria del grupo.

La gira “Ecos” presenta un formato que combina innovación tecnológica con un repertorio consolidado en la historia del rock en español. La integración de recursos visuales avanzados busca ampliar la experiencia del concierto sin sustituir la esencia musical de la banda.

Este tipo de propuestas refleja una transformación en la industria del entretenimiento, donde los avances tecnológicos permiten nuevas formas de reinterpretar el legado de artistas icónicos frente a audiencias contemporáneas.