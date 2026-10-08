Guillermo del Toro tiene una habitación donde llueve las 24 horas, ¿para qué la utiliza?

El cineasta mexicano Guillermo del Toro tiene una habitación en Los Ángeles donde parece llover durante las 24 horas del día.

Aunque se encuentra en una ciudad conocida por su clima soleado, el director decidió crear este espacio por una razón relacionada con su vida personal y profesional.

La habitación forma parte de Bleak House, una propiedad que el ganador del Oscar utiliza como biblioteca y espacio de trabajo. En su interior instaló un sistema de efectos especiales que simula una tormenta, tanto en las ventanas como en el sonido ambiental.

Sin embargo, no se trata de una instalación diseñada únicamente para decorar su colección de objetos de terror. El director tiene un propósito específico para este cuarto, que se ha convertido en uno de los lugares donde desarrolla sus proyectos cinematográficos.

Guillermo del Toro tiene una habitación con lluvia artificial en Bleak House, su propiedad ubicada en Los Ángeles. Foto: Cuartoscuro

Para qué utiliza Guillermo del Toro su habitación donde siempre llueve

Guillermo del Toro utiliza esta habitación principalmente para escribir, trabajar en sus guiones y encontrar inspiración. El cineasta ha explicado que disfruta trabajar mientras escucha la lluvia, por lo que decidió recrear ese ambiente dentro de su propiedad.

La idea surgió porque en Los Ángeles no llueve con la frecuencia que a él le gustaría. En lugar de depender del clima, optó por construir una habitación donde pudiera escuchar una tormenta en cualquier momento.

El director también ha relacionado su gusto por los días lluviosos con su infancia en Guadalajara, ciudad donde nació y creció, y cuyos periodos de lluvia forman parte de sus recuerdos.

El ambiente le permite concentrarse mientras escribe o revisa ideas para sus películas, sin necesidad de salir de la propiedad o esperar a que cambien las condiciones meteorológicas.

Para conseguirlo, Del Toro incorporó varios elementos que funcionan de manera conjunta.

Ventanas especiales que simulan gotas de agua deslizándose sobre el cristal.

Proyecciones de lluvia que crean la apariencia de una tormenta en el exterior.

Efectos de sonido que reproducen el ruido constante del agua.

En una entrevista con el programa The Frame, de KPCC, el cineasta explicó que utilizó materiales como resina acrílica y recursos teatrales para conseguir la apariencia deseada.

Aunque la habitación parece estar rodeada por una tormenta, el agua no cae realmente dentro del inmueble. La experiencia depende de efectos visuales y sonoros que producen la sensación de lluvia.

Bleak House, la propiedad de Guillermo del Toro en Los Ángeles, alberga libros, esculturas y una habitación con lluvia artificial. X @MasterGeekTW

Cómo es la habitación de Guillermo del Toro en Bleak House

La habitación se encuentra dentro de Bleak House, una propiedad de Los Ángeles que el director ha destinado a conservar libros, obras de arte, esculturas y objetos relacionados con sus intereses cinematográficos.

A diferencia de su residencia familiar, este inmueble funciona como un espacio privado donde puede investigar, escribir y consultar los materiales que ha reunido durante su carrera.

Una de las características del cuarto es su decoración de estilo gótico, con muebles antiguos, libros y elementos que recuerdan a los escenarios de las historias de terror.

Entre los objetos más llamativos destaca una figura de tamaño real de Edgar Allan Poe, escritor estadounidense conocido por relatos como El corazón delator y La caída de la Casa Usher.

El maniquí permanece sentado dentro de la habitación, como parte de una decoración que refleja el interés del director por la literatura de misterio y terror.

La propiedad también alberga otras colecciones organizadas por temas. Durante un recorrido realizado en 2016, Del Toro explicó que el inmueble estaba dividido en 13 bibliotecas, dedicadas a distintas áreas de su interés.

Entre los materiales que conserva se encuentran publicaciones sobre monstruos, mitología, historia del cine, cuentos de hadas y literatura fantástica.

Además de los libros, Bleak House contiene figuras de personajes cinematográficos, esculturas y objetos que el cineasta utiliza como referencias visuales para desarrollar sus historias.

La colección de Guillermo del Toro incluye criaturas fantásticas y objetos de terror que han inspirado sus películas. Grosby Group

De dónde surgió la idea de Guillermo del Toro de crear una habitación con lluvia

Aunque la habitación tiene una relación con sus recuerdos de Guadalajara, Guillermo del Toro también ha explicado que su diseño estuvo inspirado en una experiencia que tuvo durante su infancia.

El cineasta tomó como referencia Enchanted Tiki Room, una atracción de Disneyland que utiliza efectos especiales para recrear una tormenta tropical dentro de un espacio cerrado.

Durante una visita al parque, Del Toro descubrió cómo podían combinarse distintos recursos técnicos para hacer que los espectadores sintieran que estaban presenciando un cambio de clima.

Años después, decidió adaptar ese concepto a una habitación privada, incorporando efectos que pudieran funcionar durante largos periodos sin afectar los objetos de su colección.

El público también ha tenido la oportunidad de conocer una recreación del espacio a través de exposiciones dedicadas al trabajo del director.

En 2016, la muestra Guillermo del Toro At Home With Monsters, presentada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, incluyó una instalación inspirada en su habitación de lluvia.

Posteriormente, la exposición En casa con mis monstruos, realizada en Guadalajara durante 2019, permitió conocer parte de los objetos que conserva en Bleak House y las referencias artísticas que utiliza para sus películas.