Guillermo del Toro sorprende en Sundance 2026 al cantar con mariachi

Guillermo del Toro protagonizó uno de los momentos más comentados del Festival de Cine de Sundance 2026 al participar en una celebración privada donde sorprendió a los asistentes al interpretar música tradicional mexicana acompañado por un grupo de mariachis.

El episodio ocurrió durante un evento organizado en su honor, en el que el cineasta mexicano se apartó del protocolo habitual para ofrecer una muestra espontánea de identidad cultural.

El encuentro formó parte de una serie de actividades paralelas que se desarrollan cada año en Park City, sede del festival, donde las reuniones privadas suelen convertirse en espacios clave para el intercambio creativo y el fortalecimiento de vínculos dentro de la industria.

El director mexicano interpretó música tradicional acompañado por un mariachi. Captura de pantalla de X (Foto: @kylebuchanan)

Una celebración privada dedicada a Guillermo del Toro en Sundance

La fiesta fue organizada en el contexto de un homenaje dedicado a Guillermo del Toro, quien asistió como invitado central en una jornada que coincidió con la proyección de Cronos, su ópera prima, dentro de una programación especial presentada por Netflix en Sundance.

El evento reunió a personalidades como Elijah Wood, el dúo creativo conocido como The Daniels, la cineasta Greta Gerwig, así como los productores Jonathan Wang y Jamie Patricof, todos ellos vinculados a proyectos destacados del cine independiente y de autor.

Lejos de la formalidad de las alfombras rojas y los estrenos oficiales, la celebración se desarrolló en un ambiente distendido que permitió a los asistentes interactuar de manera informal con el director mexicano.

El evento reunió a figuras de la industria cinematográfica internacional. Captura de pantalla de X (Foto: @TomiLaffly)

Del Toro en la cocina y en el escenario musical

Uno de los momentos que llamó la atención de los presentes fue la participación activa de Guillermo del Toro en la preparación de los alimentos que se sirvieron durante la reunión. De acuerdo con testigos del evento, el director se sumó a la cocina y se encargó de preparar tortillas y tacos para los invitados.

Esta participación reforzó el tono cercano del encuentro y antecedió al episodio musical que marcaría la velada. Posteriormente, Del Toro se integró al grupo de mariachis que amenizaba la reunión y tomó el micrófono para interpretar varias canciones emblemáticas de la música mexicana.

La selección incluyó temas como “La Bamba”, “La Malagueña”, “Ella”, “México Lindo y Querido” y “Canción Mixteca”.

La intervención musical del cineasta generó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes respondieron con aplausos y ovaciones al escuchar al director interpretar un repertorio profundamente arraigado en la cultura mexicana.

El momento fue registrado por algunos de los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del paso de Del Toro por Sundance 2026.

Cronos y el reconocimiento a sus orígenes cinematográficos

La celebración coincidió con la exhibición de Cronos, película con la que Guillermo del Toro debutó como director en 1993. La proyección formó parte de una programación especial que buscó revisitar los inicios de su carrera y destacar la evolución de su filmografía.

Cronos es considerada una obra clave dentro del cine fantástico latinoamericano y sentó las bases del universo narrativo que Del Toro desarrollaría posteriormente en su trayectoria internacional.

La inclusión del filme en Sundance 2026 permitió contextualizar el reconocimiento actual del director a partir de sus primeras exploraciones cinematográficas, en un espacio dedicado históricamente al cine independiente.

¿De qué trata Cronos de Guillermo del Toro? Foto: Captura de pantalla X

El contexto de Frankenstein y la temporada de premios

La presencia de Guillermo del Toro en Sundance se dio en un momento particularmente relevante de su carrera, marcado por la recepción de su más reciente película, Frankenstein, que ha tenido una destacada resonancia en la temporada de premios.

El filme figura entre los títulos más comentados del año tras obtener nueve nominaciones a los Premios Oscar 2026. Entre ellas se incluyen categorías como Mejor Película, Mejor Guion Adaptado para el propio Del Toro y Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi.

Además, la producción recibió menciones en rubros técnicos como Maquillaje y Peinado, Música Original, Sonido, Diseño de Producción y Vestuario, consolidando su posición dentro de la competencia.

Frankenstein vuelve a la pantalla grande luego de conquistar a la Academia Especial

Un perfil que trasciende el cine

El episodio vivido en Sundance 2026 no solo evidenció el reconocimiento profesional de Guillermo del Toro, sino también su capacidad para conectar con la industria desde una dimensión cultural y personal.

La combinación de cine, música y gastronomía durante la celebración permitió mostrar un perfil del director que trasciende su trabajo en pantalla y que refuerza su identidad como creador mexicano en un entorno global.

Este tipo de momentos, aunque ajenos a la competencia oficial del festival, suelen convertirse en hitos simbólicos dentro de la industria, al reflejar la manera en que los cineastas se relacionan con su trayectoria y su origen.