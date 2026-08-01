¿Quién era Vincent Pastore? Muere a los 80 años el actor de la serie de HBO "Los Soprano"

La televisión estadounidense está de luto por la muerte de Vincent Pastore, actor que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en "Los Soprano", una de las series más importantes de la televisión. El intérprete tenía 80 años y era reconocido por dar vida a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, uno de los personajes que dejó huella durante las primeras temporadas de la producción de HBO.

De acuerdo con los reportes difundidos sobre su muerte, Pastore habría sido encontrado sin vida en su casa del Bronx después de que sus seres queridos pasaran varios días sin tener noticias de él. La causa de su fallecimiento no habría sido establecida hasta el momento.

La noticia representa una pérdida para los seguidores de "Los Soprano", pero también para quienes conocieron al actor por sus numerosos trabajos en películas y series donde solía interpretar a personajes relacionados con el mundo criminal.

Vincent Pastore y su papel como Big Pussy en "Los Soprano"

Para millones de espectadores, el nombre de Vincent Pastore estará ligado para siempre al de Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero.

En "Los Soprano", su personaje formaba parte del círculo cercano de Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini. Big Pussy era uno de los hombres de confianza del protagonista y tenía una relación cercana con la familia criminal, pero su historia tomó un giro complicado cuando comenzó a colaborar con el FBI.

La participación de Pastore en la serie se extendió a 30 episodios de sus siete temporadas y su personaje terminó convirtiéndose en una pieza importante para entender los conflictos internos que rodeaban a Tony y a su grupo.

Jan. 1, 2011 - K25600RM: 7/16/02.THE 'SEX AND THE CITY' WORLD PREMIERE 5TH SEASON AT AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY'S SAMUEL J. AND ETHEL LeFRAK THEATRE IN NYC.. RICK MACKLER/ 2002.VINCENT PASTORE(Credit Image: © Globe Photos/ZUMAPRESS.com) ZUMA Press, Inc.

Aunque la producción contó con un reparto lleno de grandes nombres, Pastore consiguió destacar con un personaje que mezclaba lealtad, miedo y contradicciones. Esa interpretación fue, sin duda, la que terminó marcando su carrera.

¿Quién era Vincent Pastore?

Antes de convertirse en actor, Vincent Pastore tuvo una vida bastante distinta a la de muchas figuras de Hollywood. Sirvió en la Marina durante la Guerra de Vietnam y posteriormente estudió actuación en la Universidad Pace.

Sin embargo, su llegada al mundo del entretenimiento ocurrió cuando ya había pasado los 40 años. Antes de dedicarse por completo a la actuación, estuvo relacionado durante años con el negocio de bares y clubes nocturnos en Nueva York.

Su debut en el cine llegó con "Black Roses" y, a partir de ahí, comenzó a conseguir papeles que aprovechaban su presencia y su particular estilo para interpretar a hombres duros.

Vincent Pastore at a special screening of "The Bank Job" in New York City - 03 March 2008 Bang Media International

Pastore apareció en producciones como "Goodfellas", "Carlito's Way", "Men of Respect" y "Witness to the Mob". Con el paso del tiempo, su filmografía fue creciendo y también participó en proyectos de distintos géneros.

Entre sus trabajos más conocidos también están "Shark Tale", donde prestó su voz al personaje de Luca, además de "Spinning Gold", "Once Upon a Time in Brooklyn" y la serie "Everybody Hates Chris".

Una carrera que fue más allá de la mafia

Aunque los papeles relacionados con la mafia fueron una constante en su carrera, Vincent Pastore no se quedó únicamente en ese tipo de personajes.

El actor también tuvo apariciones en televisión y participó en proyectos como "Yellowjackets", además de otros trabajos que le permitieron mantenerse activo durante varias décadas.

Su rostro y su forma de hablar lo convirtieron en una presencia fácilmente reconocible. Para muchos directores, Pastore era el actor perfecto para interpretar a personajes de carácter fuerte, especialmente dentro de historias ambientadas en Nueva York.

Pero su carrera también tuvo momentos curiosos fuera de la ficción.

Vincent Pastore también participó en reality shows

En los últimos años, el actor se dejó ver en programas de televisión que poco tenían que ver con sus tradicionales papeles como mafioso.

Pastore participó en "Celebrity Fit Club" y también formó parte de "Dancing with the Stars". Sin embargo, su paso por este último programa fue breve, ya que decidió abandonar la competencia después de una semana debido a las exigencias físicas.

También apareció en "Celebrity Apprentice", cuando Donald Trump todavía conducía el programa. En aquella emisión protagonizó una estrategia que llamó la atención porque, en cierto modo, parecía sacada de una escena de "Los Soprano": fingió una confrontación con Piers Morgan para hacer creer al equipo contrario que estaba de su lado.

17 November 2005 - New York, NY - Vincent Pastore at the NY Premiere of Rent at Ziegfeld Theatre. Photo Credit Jackson Lee/Admedia Admedia Wire LLC

A lo largo de su carrera, Vincent Pastore consiguió algo que no todos los actores logran: convertirse en un rostro inolvidable incluso cuando no era el protagonista. Para los fans de "Los Soprano", siempre será Big Pussy, uno de los personajes que ayudó a construir el universo de la serie y que quedó en la memoria de quienes siguieron la historia de Tony Soprano.

El actor deja una hija, Renee, y una trayectoria que abarcó cine, televisión y reality shows. Su nombre queda ligado para siempre a una de las series más recordadas de la televisión y a un personaje que, décadas después, todavía es reconocido por los seguidores de "Los Soprano".