“Él fue diseñado para obedecer, yo no”: Vivian Wilson enfrenta a robot en nueva campaña, ¿indirecta para Elon Musk?

Vivian Wilson, hija de Elon Musk, protagoniza la nueva campaña de Desigual junto a un robot humanoide. Sin embargo, algunas escenas y frases del anuncio han despertado si son indirectas hacia su padre.

La modelo de 22 años es la imagen de Born to Disobey, campaña otoño-invierno 2026 de Desigual, que cuestiona el creciente uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en actividades creativas.

En el video, Wilson comparte escena con DESI 84, un robot humanoide diseñado para obedecer instrucciones, aunque pronto termina enfrentándose a tareas que ponen a prueba sus capacidades.

Vivian Wilson, hija de Elon Musk, protagoniza la nueva campaña de Desigual. IG vivllainous

¿De qué trata el video de Desigual con Vivian Wilson?

La campaña coloca a Vivian junto a DESI 84 en diferentes situaciones para mostrar el contraste entre una persona y una máquina programada para seguir instrucciones.

Algunas de las tareas están lejos de aquello que normalmente se esperaría de un robot humanoide.

Vivian lo pasea con una correa como si fuera un perro, lo utiliza como soporte para una pelota de golf y hasta lo convierte en tendedero para colocar ropa.

En otro momento intenta que el robot pronuncie correctamente el nombre Desigual. Tras varios intentos fallidos, la máquina comienza a presentar problemas hasta dejar de funcionar.

Es entonces cuando aparece una de las frases principales de la campaña.

“Él fue diseñado para obedecer, yo no”, dice Wilson

La idea forma parte del concepto Born to Disobey, con el que Desigual busca enfrentar la capacidad de las máquinas para seguir instrucciones con la posibilidad humana de improvisar, crear y decidir.

Vivian Wilson aparece junto a un robot humanoide en el anuncio. Captura de Pantalla IG vivllainous

¿El robot de Desigual es Optimus de Tesla?

La apariencia de DESI 84 ha provocado comparaciones con Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla, compañía encabezada por Elon Musk.

Sin embargo, no se trata de un Optimus ni existe confirmación de que Desigual haya utilizado el diseño como una representación directa del proyecto de Tesla.

DESI 84 es el robot creado para la campaña de la marca española.

El parecido cobra otra dimensión debido a la relación entre Vivian y su padre.

Wilson se ha distanciado públicamente de Musk y ambos han hablado sobre sus diferencias durante los últimos años.

Por eso, verla interactuar con una máquina que recuerda a uno de los proyectos tecnológicos asociados con el empresario ha provocado que algunos interpreten el comercial como una posible indirecta.

La campaña de Desigual cuestiona el avance de la inteligencia artificial. Captura de Pantalla IG vivllainous

¿Vivian Wilson lanzó una indirecta a Elon Musk?

Desigual no ha presentado la campaña como un ataque contra Elon Musk, mientras que Vivian tampoco ha confirmado que sus frases estén dirigidas específicamente hacia su padre.

El mensaje oficial está centrado en la inteligencia artificial, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones fuera de aquello establecido por un algoritmo.

Aun así, algunos elementos han alimentado las interpretaciones.

Además de “Él fue diseñado para obedecer, yo no”, Vivian pronuncia otra frase después de que el robot deja de funcionar.

“Hay cosas que no están hechas para arreglarse”.

La historia personal de Wilson hizo que ambas líneas fueran relacionadas con su distanciamiento familiar, aunque dentro del anuncio funcionan como parte del discurso sobre la tecnología.

¿Por qué Vivian Wilson está distanciada de Elon Musk?

Vivian Jenna Wilson nació en 2004 y es hija de Elon Musk y la escritora Justine Wilson, quienes estuvieron casados entre 2000 y 2008.

En 2022, cuando cumplió 18 años, solicitó legalmente cambiar su nombre.

Vivian dejó de utilizar el apellido Musk y adoptó Wilson, el apellido de su madre.

En los documentos presentados durante aquel proceso señaló que ya no quería estar relacionada con su padre biológico.

Desde entonces, Vivian y Musk han hablado públicamente sobre su relación y sus diferencias.

Wilson también ha construido una presencia pública independiente a la figura de su padre, especialmente durante los últimos años.

Su carrera como modelo la ha llevado a participar en diferentes proyectos dentro de la industria de la moda, hasta convertirse ahora en protagonista de la campaña de Desigual.

Vivian Wilson y Elon Musk mantienen una relación distante desde hace años. IG vivllainous / Reuters

Vivian Wilson también critica la inteligencia artificial

Más allá de las interpretaciones relacionadas con Elon Musk, Vivian Wilson sí ha expresado directamente su postura sobre la inteligencia artificial.

En declaraciones a People, la modelo cuestionó el uso de esta tecnología dentro de industrias creativas como la moda.

Una de sus preocupaciones está relacionada con los empleos que podrían verse afectados conforme las empresas incorporan herramientas capaces de generar imágenes y otros contenidos.

Wilson también considera que existe una diferencia entre producir una imagen mediante inteligencia artificial y el proceso creativo de una persona.

“El arte es emoción a través de la expresión”, explicó.

Esa postura está presente en el concepto de Born to Disobey.

Mientras DESI 84 puede ejecutar instrucciones, Vivian cambia las reglas constantemente y coloca al robot en situaciones para las que no fue diseñado.