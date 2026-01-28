El Gran Silencio no se calla con su Chúntaro Style

Sin duda, el entorno que rodea a las personas influye en ellas y en la manera en la que perciben el mundo. Se convierte en gasolina para la creación de muchas cosas, una de ellas, la música. En más de 30 años de existencia, El Gran Silencio ha contado la historia de lo que ve, lo que vive y lo que pasa a su alrededor, y este año no será diferente.

Siempre resistiendo bajo el sol es el título de la nueva canción que la banda se encuentra preparando. No es una casualidad, ya que está inspirada en lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema migratorio y las acciones que se están tomando en aquel país.

“Es bien difícil para nosotros ver que nuestros paisanos están pasando por situaciones muy complicadas. Somos un grupo que siempre ha estado al pendiente de esos temas. Cada disco tiene tres o cuatro cortes relacionados con la cuestión social; tratamos de dejar ciertos mensajes para que la historia los recuerde. Si hay que regresar a los 80 o 70, hay discos de It’s All In My Mind que hablaban de la gente del 68. Siempre hay algo que puedas tener como referencia y argumento.

“Ahora hay una canción que estamos grabando que se llama Siempre resistiendo bajo el sol, que trata de tener conciencia, de ser analíticos para aplicar el criterio y analizar lo que es verdad y mentira. Es un momento muy difícil con la inteligencia artificial y las fake news”, compartió Tony Hernández, vocalista y guitarrista de El Gran Silencio.

Durante su trayectoria, la banda regiomontana ha tenido la oportunidad de tocar en diferentes ciudades de Estados Unidos y ha notado cómo la situación de los mexicanos se ha vuelto más compleja; con las redadas de ICE, la población latina vive con temor.

“Lo sufrimos constantemente cuando vamos a Estados Unidos. Es como un tope de la degeneración política y social que sucede allá. Lo hemos visto a lo largo de los años; el país se ha transformado en una nébula extraña. Sabíamos que venía esto; teníamos en el presupuesto que íbamos a batallar cada vez más con las visas y que los shows serían más arriesgados.