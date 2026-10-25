Kesha recupera 'Backstabber'; anuncia estreno sorpresa de su video tras 16 años

Kesha regresará a la época de Animal con el estreno oficial del video de “Backstabber”, una canción que sus seguidores conocen desde hace 16 años y que ahora tendrá video musical, pues la cantante compartió un breve adelanto y anunció que la espera terminará mañana.

“No puedo creer que esté diciendo esto, pero después de 16 años, ¡por fin está aquí!”, escribió en sus redes sociales, donde invitó al público a acompañarla en el estreno que será en YouTube.

¿Cuándo se estrena el video de Backstabber?

El lanzamiento está previsto para este lunes 26 de octubre, según la publicación de Kesha, y se podrá ver a partir de las 11:00 de la mañana, hora Ciudad de México.

Backstabber, una canción de la primera etapa de Kesha

Backstabber forma parte de Animal, el álbum debut que Kesha lanzó en 2010, cuando todavía utilizaba el nombre artístico Ke$ha; la letra de Backstabber aborda la traición y los comentarios a espaldas de otra persona, con el tono confrontativo que caracterizó varias canciones de aquella etapa.

El disco reunió temas como TiK ToK, Your Love Is My Drug, Blah Blah Blah y Take It Off, que acompañaron su presentación ante una audiencia internacional. Backstabber pertenecía a ese mismo repertorio, aunque no tuvo la campaña de sencillos y videos que recibieron otras canciones del álbum.

Imágenes del set donde se grabó hace 16 años Backstabber Reddit

La distancia entre ambos lanzamientos le da un sentido particular a la noticia: quienes escucharon el tema cuando apareció Animal podrán reencontrarse con él desde otro momento de sus vidas, mientras el estreno también lo acerca a quienes llegaron después a la música de Kesha.

El disco que llevó a Kesha al número uno

Animal debutó en el primer lugar del Billboard 200, la lista estadounidense de álbumes, impulsado por el éxito de TiK ToK. El lanzamiento consolidó una propuesta de pop electrónico que combinaba canciones de fiesta, humor y una imagen deliberadamente desenfadada.

En enero de 2025, Kesha ya había recordado el disco con motivo de su decimoquinto aniversario, una muestra de la importancia que conserva dentro de su trayectoria. El anuncio de Backstabber vuelve ahora sobre ese repertorio, esta vez con una fecha concreta para ampliar su historia audiovisual.

¿Por qué el video de ‘Backstabber’ tardó tantos años en estrenarse?

El videoclip de Backstabber no estuvo completamente fuera del alcance del público durante estos años: una versión se filtró en septiembre de 2011, cuando medios musicales como PopCrush y MuuMuse reseñaron sus escenas. Desde entonces, el material formó parte de la historia de la canción, aunque su circulación no correspondía a un estreno oficial.

Perez Hilton afirmó entonces que la discográfica exigió retirar el video de su sitio, sin explicar el motivo. La diferencia entre aquella circulación y el anuncio actual es que ahora Kesha convoca directamente a sus seguidores para acompañarla en el lanzamiento.

Una versión difundida entre fans sostiene que Backstabber perdió su lugar como segundo sencillo de Animal frente a Blah Blah Blah, pero no se encontró una explicación directa de la cantante o del sello que confirme esa decisión como la causa de la espera.

bgpa